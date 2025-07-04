Минздрав рассказал о состоянии раненного в Нальчике полицейского

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Врачам удалось стабилизировать состояние полицейского, который получил множественные ранения при нападении на наряд ДПС в Нальчике.

Как писал "Кавказский узел", около 18.00 двое неизвестных с ножами напали на сотрудников ДПС в центре Нальчика, один полицейский получил ранения. Источники сообщили, что один из нападавший застрелен, а второй смог скрыться. Глава республики Казбек Коков подтвердил, что один нападавший убит, однако ничего не сообщил о втором. По данным источников в силовых структурах, второй нападавший был задержан.

Нападение на полицейских произошло на углу улицы Ногмова и проспекта Ленина, где экипаж ДПС остановил такси, проехавшее на красный свет. Из машины выскочил молодой человек с ножом в руке и нанес множественные ранения одному из сотрудников ДПС. Второй сотрудник выхватил табельное оружие и выстрелил мужчине в ногу, тот упал, потом вскочил и пытался ударить ножом второго сотрудника, сообщил "Кавказскому узлу" информированный источник. По подсчетам "Кавказского узла", это нападение стало первым вооруженным инцидентом в Кабардино-Балкарии за год. Предыдущий инцидент произошел в апреле 2024 года.

Пострадавший сотрудник ДПС был доставлен в Республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии, нападавший нанес ему множественные ножевые ранения. В клинике он был экстренно прооперирован.

"Специалисты провели необходимые манипуляции и стабилизировали состояние пострадавшего, которое сейчас оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении официального Telegram-канала Минздрава Кабардино-Балкарии.

Пока раненый сотрудник МВД остается в реанимации, врачи "внимательно контролируют состояние пациента", отмечается в сообщении ведомства.

По информации Telegram-канала Baza, пострадавшему лейтенанту полиции 27 лет.

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