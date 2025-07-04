Коков подтвердил нападение на полицейских в Нальчике

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Глава региона сообщил, что "нападавший уничтожен", а раненому полицейскому оказывают медицинскую помощь, но не уточнил данные о количестве нападавших.

Как писал "Кавказский узел", около 18.00 двое неизвестных с ножами напали на сотрудников ДПС в центре Нальчика, один полицейский получил ранения. Источники сообщили, что один из нападавший застрелен, а второй смог скрыться.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков прокомментировал в официальном Telegram-канале нападение на силовиков в Нальчике. Он подтвердил, что около 18.00 сегодня "произошло нападение на сотрудника ДПС (...) с использованием холодного оружия".

“Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь”, - написал Коков, отметив, что “правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего”. Он не уточнил, сколько всего было нападавших, однако попросил жителей региона “сохранять спокойствие”.

Несколько Telegram-каналов сообщили, что после нападения полицейские задержали в Нальчике некоего подозреваемого, некоторые из них публикуют видео задержания. По данным Baza, причастность задержанного к преступлению пока не подтверждена. В то же время SHOT называет задержанного вторым участником нападения, отмечая, что оба "были сторонниками" запрещенной в России террористической организации ИГ.

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