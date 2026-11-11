Продлен арест фигурантам дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До 10 января оставил суд под стражей трех фигурантов дела о взрыве на складе пиротехники, произошедшем во Владикавказе в апреле.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля произошел взрыв на складе пиротехники в переулке Партизанском во Владикавказе. Возбуждено уголовное дело, 11 апреля следователи задержали владельца склада и организаторов производства пиротехники, подозреваемых по делу о взрыве. При взрыве погибли три человека.

Суд во Владикавказе оставил под стражей фигурантов дела о взрыве склада пиротехники в апреле, пишет 10 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединений юрисдикции судов Северной Осетии.

По данным пресс-службы, все трое фигурантов останутся под стражей еще два месяца - до 10 января 2027 года.

Напомним, что фигурантам уголовного дело являются собственники склада Роман Гудумак и два производителя пиротехники Станислав Усов и Константин Сухарев. Всем троим инкриминируется часть 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), информирует "Интерфакс".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.