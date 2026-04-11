Кавказский узел

14:21, 11 апреля 2026

Три жителя Владикавказа задержаны по делу о взрыве на складе пиротехники

Сотрудник СКР на месте взрыва. Фото: управление СКР по Северной Осетии https://t.me/su_skr15/3811

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи во Владикавказе задержали владельца склада и организаторов производства пиротехники, подозреваемых по делу о взрыве, при котором два человека погибли и 15 пострадали.

Как писал "Кавказский узел", при взрыве во Владикавказе, по первоначальным данным, погибли два человека, 14 пострадали. Из них 13, в том числе два ребенка, были госпитализированы. Сегодня стало известно, что вечером 10 апреля после обращения к врачам госпитализирован также подросток, получивший при взрыве сотрясение мозга. При этом четверо взрослых выписаны из стационара.

10 апреля произошел взрыв на складе пиротехники в переулке Партизанском во Владикавказе. В числе пострадавших - жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. В городе введен режим ЧС. По данным следствия, в момент происшествия на территории склада находились работники. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ .

Задержаны подозреваемые в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей во Владикавказе, отчиталось сегодня в своем телеграм-канале управление СКР по Северной Осетии.

"Задержаны собственник коммерческих помещений и организаторы производства пиротехнических изделий", - сообщило ведомство, не уточнив число задержанных.

Из публикации следует, что подросток, обратившийся к врачам вечером 10 апреля, стал 15-м пострадавшим. "В результате происшествия два человека скончались на месте, пятнадцать граждан, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы", - пояснили следователи.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в публикации.

Силовики задержали трех человек, все они местные жители, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на представителя управления СКР.

"По уголовному делу задержаны трое подозреваемых - собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий", - приводит его слова агентство.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Последствия взрыва во Владикавказе. Фото: МЧС https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5732481
12:27, 11 апреля 2026
Еще один пострадавший госпитализирован после взрыва во Владикавказе
На месте взрыва во Владикавказе. 10 апреля 2026 г. Фото: МАХ/"МЧС Северной Осетии"
19:34, 10 апреля 2026
Режим ЧС введен во Владикавказе после взрыва на складе с пиротехникой
Мужчина стоит рядом с сотрудником пограничной службы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:09, 10 апреля 2026
Дело Арцуева продемонстрировало риски возвращения в Россию из "недружественных стран"
На месте взрыва во Владикавказе. 10 апреля 2026 г. Фото: МЧС России
15:34, 10 апреля 2026
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе
Взрыв во Владикавказе. 10 апреля 2026 г. Фото: МЧС Северной Осетии
14:29, 10 апреля 2026
14 человек пострадали при взрыве во Владикавказе
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

17:31, 18 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
"Не справился с управлением". Жители Северной Осетии высказались за отставку главы республики
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
14:03, 17 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Муфтий сказал, другие обиделись
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Представители Красного Креста в Мамедкале. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Дагестане / dagombu.ru
10 апреля 2026, 20:25
Восстановлена подача газа жителям Мамедкалы

Запрещающий знак. Фото: https://media.az/
10 апреля 2026, 18:07
ЕСПЧ коммуницировал дело о запретах на выезд из Азербайджана

Мужчина стоит рядом с сотрудником пограничной службы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 апреля 2026, 17:09
Дело Арцуева продемонстрировало риски возвращения в Россию из "недружественных стран"

На месте взрыва во Владикавказе. 10 апреля 2026 г. Фото: МЧС России
10 апреля 2026, 15:34
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе

