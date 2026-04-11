Три жителя Владикавказа задержаны по делу о взрыве на складе пиротехники

Следователи во Владикавказе задержали владельца склада и организаторов производства пиротехники, подозреваемых по делу о взрыве, при котором два человека погибли и 15 пострадали.

Как писал "Кавказский узел", при взрыве во Владикавказе, по первоначальным данным, погибли два человека, 14 пострадали. Из них 13, в том числе два ребенка, были госпитализированы. Сегодня стало известно, что вечером 10 апреля после обращения к врачам госпитализирован также подросток, получивший при взрыве сотрясение мозга. При этом четверо взрослых выписаны из стационара.

10 апреля произошел взрыв на складе пиротехники в переулке Партизанском во Владикавказе. В числе пострадавших - жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. В городе введен режим ЧС. По данным следствия, в момент происшествия на территории склада находились работники. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ 1 .

Задержаны подозреваемые в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей во Владикавказе, отчиталось сегодня в своем телеграм-канале управление СКР по Северной Осетии.

Из публикации следует, что подросток, обратившийся к врачам вечером 10 апреля, стал 15-м пострадавшим. "В результате происшествия два человека скончались на месте, пятнадцать граждан, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы", - пояснили следователи.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в публикации.

Силовики задержали трех человек, все они местные жители, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на представителя управления СКР.

"По уголовному делу задержаны трое подозреваемых - собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий", - приводит его слова агентство.