×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:10, 26 мая 2026

Осужденный вице-губернатор Кубани пропал в зоне СВО

Бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зоне военной операции пропал без вести бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов, пять месяцев назад приговоренный к 11 годам колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Власов был задержан в мае 2024 года. В том же месяце Власов подал в отставку, а в начале июня был арестован. 29 декабря 2025 года суд в Краснодаре приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 90 миллионов рублей, признав виновным в получении взятки.

Сергей Власов занимал пост вице-губернатора Кубани с декабря 2022 года он курировал строительную сферу. По данным суда, Власов узнал, что руководитель одной из компаний получает незаконное вознаграждение от субподрядчиков, и потребовал половину от сумм этих взяток, пообещав взамен не мешать противоправной деятельности. Однако руководитель компании сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы.

Бывший замгубернатора Кубани Сергей Власов пропал без вести в зоне военной операции на Украине, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах.

О том, что Власов пропал без вести в зоне СВО, сообщил и собственный источник издания "Утренний Юг".

Источник отметил, что 5 мая Сергей Власов "отправился на свой первый штурм и не вернулся". Власов подписал контракт после того, как его приговорили к 11 годам колонии, пишет сегодня издание.

Отправка в зону СВО позволяет арестантам и осужденным избежать наказания

Напомним, у арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается.

Рауф Арашуков в колонии. Кадр видеосъемки ФСБ.
11:54 07.09.2025
Рауф Арашуков столкнулся с отказами в отправке на СВО
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии несколько раз безуспешно пытался добиться заключения контракта с Минобороны для отправки в зону военной операции. Его адвокат связал отказы с тем, что Арашуков осужден на пожизненный срок.

Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. "Можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой", - сказал, в частности, Максим Ведаправ.

Возможностью отправиться в зону СВО воспользовались, в частности, несколько полицейских, обвиняемых по делу о смерти задержанного махачкалинца Курбана Далгатова. 35-летний Далгатов был избит в Советском райотделе полиции Махачкалы в январе 2023 года и умер в больнице. Родственники заявили, что он умер от удушья, возникшего после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 полицейских, обвиняемых по делу о смерти Далгатова . Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, - Ислама Атавова и Марата Бабаева - были выделены в отдельное производство. Ни один из обвиняемых не признал вину.

К январю 2026 года, спустя три года после смерти Курбана Далгатова, большинству обвиняемых так и не были вынесены приговоры, при этом пять из них отправились на СВО. В начале октября 2025 года источник сообщил, что в Махачкале распространились слухи о гибели на СВО двух обвиняемых, однако официального подтверждения этих сведений нет.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
В СИЗО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:59, 26 мая 2026
Правозащитники сообщили о местонахождении Максима Овчинникова
03:26, 26 мая 2026
Коллегия судей лишила Виктора Момотова статуса судьи в отставке
Сергей Бойко и Евгения Третьякова. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского округа
21:15, 25 мая 2026
Жительница Туапсе добилась разговора с главой о ремонте сгоревшей квартиры
Пляж в Анапе. Фото Иолины Грибковой, "Юга.ру"
17:46, 25 мая 2026
Власти назвали дату открытия купального сезона в Анапе
Разлив нефти и суд. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:59, 25 мая 2026
Иск о возмещении ущерба за разлив нефти из танкера в Новороссийске поступил в суд
Персоналии
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
12:32, 26 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:00, 25 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Справочник
Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Поезд Баку – Тбилиси - Баку. 26 мая 2026 г. Фото: https://media.az/society/passazhirskij-poezd-baku-tbilisi-baku-otpravilsya-v-rejs
26 мая 2026, 12:15
Движение поездов между Баку и Тбилиси возобновлено после шестилетнего перерыва

Бывшие руководители Нагорного Карабаха в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 мая 2026, 10:14
Жалоба на приговор карабахским лидерам поступила в бакинский суд

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
25 мая 2026, 23:57
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 544 дня подряд

Акция с требованием освобождения Осипяна. Стоп-кадр видео Европейской партии Армении
25 мая 2026, 19:40
Участники акции в Ереване призвали освободить Артура Осипяна

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше