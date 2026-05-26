Осужденный вице-губернатор Кубани пропал в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зоне военной операции пропал без вести бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов, пять месяцев назад приговоренный к 11 годам колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Власов был задержан в мае 2024 года. В том же месяце Власов подал в отставку, а в начале июня был арестован. 29 декабря 2025 года суд в Краснодаре приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 90 миллионов рублей, признав виновным в получении взятки.

Сергей Власов занимал пост вице-губернатора Кубани с декабря 2022 года он курировал строительную сферу. По данным суда, Власов узнал, что руководитель одной из компаний получает незаконное вознаграждение от субподрядчиков, и потребовал половину от сумм этих взяток, пообещав взамен не мешать противоправной деятельности. Однако руководитель компании сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы.

Бывший замгубернатора Кубани Сергей Власов пропал без вести в зоне военной операции на Украине, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах.

О том, что Власов пропал без вести в зоне СВО, сообщил и собственный источник издания "Утренний Юг".

Источник отметил, что 5 мая Сергей Власов "отправился на свой первый штурм и не вернулся". Власов подписал контракт после того, как его приговорили к 11 годам колонии, пишет сегодня издание.

Отправка в зону СВО позволяет арестантам и осужденным избежать наказания

Напомним, у арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается.

Рауф Арашуков столкнулся с отказами в отправке на СВО Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии несколько раз безуспешно пытался добиться заключения контракта с Минобороны для отправки в зону военной операции. Его адвокат связал отказы с тем, что Арашуков осужден на пожизненный срок.

Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. "Можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой", - сказал, в частности, Максим Ведаправ.

Возможностью отправиться в зону СВО воспользовались, в частности, несколько полицейских, обвиняемых по делу о смерти задержанного махачкалинца Курбана Далгатова. 35-летний Далгатов был избит в Советском райотделе полиции Махачкалы в январе 2023 года и умер в больнице. Родственники заявили, что он умер от удушья, возникшего после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 полицейских, обвиняемых по делу о смерти Далгатова 1 . Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, - Ислама Атавова и Марата Бабаева - были выделены в отдельное производство. Ни один из обвиняемых не признал вину.

К январю 2026 года, спустя три года после смерти Курбана Далгатова, большинству обвиняемых так и не были вынесены приговоры, при этом пять из них отправились на СВО. В начале октября 2025 года источник сообщил, что в Махачкале распространились слухи о гибели на СВО двух обвиняемых, однако официального подтверждения этих сведений нет.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".