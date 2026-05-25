Жительница Туапсе добилась разговора с главой о ремонте сгоревшей квартиры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Туапсинка Евгения Третьякова, чья квартира сгорела после атаки БПЛА полгода назад, провела сегодня пикет у здания администрации. Глава района Сергей Бойко встретился с женщиной и пообещал предоставить ей временное жилье на время ремонта квартиры.

Как писал "Кавказский узел", квартира жительницы Туапсе Евгении Третьяковой полностью выгорела после атаки беспилотников 25 ноября, она вынуждена была переехать в сьемное жилье. В конце апреля Евгения рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что за пять месяцев ей так и не предоставили временное жилье. "Я снимаю квартиру в течение пяти месяцев за свой счет. Временное жилье мне не предоставили. Обращались к властям за помощью, но они глухи", – посетовала женщина.

В результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля в Туапсе погибли два человека, еще семь пострадали. Повреждения получили 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов были разрушены полностью. В начале мая власти отчитались, что пять семей пострадавших расселены в квартирах маневренного фонда. В то же время число горожан, оставшихся без жилья, выросло после атак, произошедших в конце апреля: так, несколько частных жилых домов, примыкающих к туапсинскому НПЗ, были сильно повреждены или полностью выгорели в результате пожара 28-29 апреля.

Евгения Третьякова сегодня вышла к администрации Туапсинского округа с требованием восстановить ее квартиру, разрушенную ровно полгода назад в результате атаки БПЛА. Она держала плакат: “Туапсе, Коммунистическая, 14. Мать и ребенок 6 месяцев без жилья. Бойко, сколько нам еще ждать?”.

Видеообращение Третьякова опубликовала в своем Telegram-канале “Чисто в Туапсе”. Разрушенная квартира была единственным жильем Третьяковой, где она жила вместе с несовершеннолетней дочерью.

“Мой сегодняшний пикет я прошу рассматривать не как просьбу о помощи, а как требование к главе Туапсинского округа и его команде исполнять свои обязанности честно, добросовестно и в срок. На камеру он (Сергей Бойко) обещает восстановить жилье всем пострадавшим, а по факту я уже полгода не могу вернуться к нормальной жизни: ни временного жилья, ни восстановления квартиры”, – заявила женщина на видео.

Она отметила, что работы по восстановлению кровли в ее доме должны были завершиться еще 16 мая, но они так до сих пор и не выполнены. Муниципальный контракт стоимостью свыше 24 млн рублей включал только кровельные работы, но не восстановление квартиры Третьяковой.

“Наша крыша по-прежнему накрыта технической пленкой. На мой взгляд, это ни что иное, как халатное расходование бюджетных средств”, – подчеркнула пикетчица. Она добавила, что на свои обращения к чиновникам она получает отписки, а “личные встречи глава отклоняет”.

На требование о встрече с Сергеем Бойко, которое Третьякова озвучила на пикете, чиновники отреагировали. “Я простояла с плакатом около получаса, и реакция последовала довольно быстро. Мы встретились с главой в неформальной обстановке и договорились, что официальная встреча под видеозапись, где глава ответит на мои вопросы, пройдет сегодня”, – написала она в Telegram-канале.

По итогам встречи с Евгенией Третьяковой Бойко опубликовал в своем официальном канале пояснения, с чем связаны задержки в выполнении работ по контракту на восстановление крыши. “Из 100 дней, выделенных на выполнение работ, 44 дня были дожди и ветер. При такой погоде по технике безопасности кран не может работать на высоте. Рядом находятся социальные объекты - детские сады и станция скорой помощи”, – написал чиновник.

Бойко назвал новый срок “окончания полного ремонта крыши” и назначил ответственным за выполнение работ своего заместителя Давида Кириченко. “Евгенией совместно мы каждую неделю будем проверять объект”, – заявил глава района.

Кроме того, Сергей Бойко пообещал предоставить Третьяковой временное жилье, заявив, что ей “предложено несколько адресов” на выбор.