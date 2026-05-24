×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:57, 24 мая 2026

Кубань оказалась в зоне атаки беспилотников

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью уничтожили беспилотники в 12 регионах, в том числе в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 23 мая, по данным властей, обломки беспилотника упали на территории нефтебазы в Новороссийске, загорелись несколько технических и административных зданий. Два местных жителя получили ранения во время воздушной атаки и были госпитализированы. В Анапе получил повреждения частный дом.

Краснодарский край оказался в числе регионов, где минувшей ночью были сбиты беспилотники, отчиталось сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

"В период с 20.00 мск 23 мая до 7.00 мск 24 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в публикации.

Оперштаб Кубани, по состоянию на 08.56 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о воздушной атаке.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Соседство с нефтебазами и НПЗ создаёт проблемы жителям Кубани

Напомним, 13 мая атака дронов была зафиксирована в поселке Волна Темрюкского района. Там произошел пожар на предприятии, пострадал человек. Помощь врачей потребовалась также человеку, пострадавшему в Тамани при атаке беспилотника.

Корпуса Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева Фото: Alexandr Meshkov. https://www.flickr.com/photos/ad15/24256861025/sizes/o/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58186801
13:59 19.04.2026
Воздушная атака по району авиазавода в Таганроге вызвала дискуссию в соцсети
Территории авиазавода и парка оцеплены в Таганроге после воздушной атаки, в результате которой три человека сегодня получили ранения. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Поселок Волна и ранее упоминался в связи с атаками беспилотников. Так, 17 февраля там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожар был потушен 18 февраля. 15 февраля в поселке Волна после воздушной атаки также возникли два пожара общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Один из них был потушен тем же вечером, другой - на следующий день.

В Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

От атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.

3 августа 2025 года в Адлерском районе Сочи женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника, произошедшей около нефтебазы и гаражного кооператива на улице Авиационной.

Она плакала. У нее была истерика

В июле того же года район этого гаражного кооператива также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили "Кавказскому узлу", что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.

"У меня там живёт подруга Елена с маленькими детьми, прямо в гаражах на улице Авиационной. Когда она мне позвонила среди ночи, у меня сердце замерло. Она плакала. У нее была истерика. Она сказала, что они с мужем успели собрать детей за пять минут до того, как разнесло их жилой гараж", - рассказала, в частности, жительница Сочи Наталья.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
04:56, 24 мая 2026
Оставлен в силе приговор бывшему заместителю главы Геленджика
Фрагмент Дорожной карты Кавказского края, выставленной на торги аукционным домом "Литфонд" . Фото "Кавказского узла".
03:57, 24 мая 2026
Историки оценили память о мухаджирстве на Восточном Кавказе
20:18, 23 мая 2026
Волонтеры отчитались о сборе 70 мешков нефтепродуктов в Гизель Дере
Центральный пляж Анапы. Скриншот фото Макса Анапского от 23.05.26, https://t.me/maksanapskii/19986
15:18, 23 мая 2026
Роспотребнадзор сообщил о результатах проб песка на пляжах Анапы
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
06:31, 23 мая 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9150
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Видео ЦОС ФСБ России, опубликованное в телеграм-канале ТАСС.
22 мая 2026, 23:21
ФСБ рапортовала о предотвращенном взрыве в Новороссийске

Дым от пожара после атаки беспилотников в Туапсе. Фото: пресс-служба губернатора Краснодарского края
22 мая 2026, 19:57
Дом многодетной туапсинки пришел в негодность после пожара на НПЗ

Хаялы Агаева. Фото: https://www.meydan.tv/
22 мая 2026, 17:16
Судьи покинули зал после критики обвиняемой по делу Meydan TV в адрес властей

Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 мая 2026, 11:20
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше