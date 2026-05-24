Кубань оказалась в зоне атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью уничтожили беспилотники в 12 регионах, в том числе в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 23 мая, по данным властей, обломки беспилотника упали на территории нефтебазы в Новороссийске, загорелись несколько технических и административных зданий. Два местных жителя получили ранения во время воздушной атаки и были госпитализированы. В Анапе получил повреждения частный дом.

Краснодарский край оказался в числе регионов, где минувшей ночью были сбиты беспилотники, отчиталось сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

"В период с 20.00 мск 23 мая до 7.00 мск 24 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в публикации.

Оперштаб Кубани, по состоянию на 08.56 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о воздушной атаке.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Соседство с нефтебазами и НПЗ создаёт проблемы жителям Кубани

Напомним, 13 мая атака дронов была зафиксирована в поселке Волна Темрюкского района. Там произошел пожар на предприятии, пострадал человек. Помощь врачей потребовалась также человеку, пострадавшему в Тамани при атаке беспилотника.

Поселок Волна и ранее упоминался в связи с атаками беспилотников. Так, 17 февраля там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожар был потушен 18 февраля. 15 февраля в поселке Волна после воздушной атаки также возникли два пожара общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Один из них был потушен тем же вечером, другой - на следующий день.

В Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

От атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.

3 августа 2025 года в Адлерском районе Сочи женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника, произошедшей около нефтебазы и гаражного кооператива на улице Авиационной.

Она плакала. У нее была истерика

В июле того же года район этого гаражного кооператива также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили "Кавказскому узлу", что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.

"У меня там живёт подруга Елена с маленькими детьми, прямо в гаражах на улице Авиационной. Когда она мне позвонила среди ночи, у меня сердце замерло. Она плакала. У нее была истерика. Она сказала, что они с мужем успели собрать детей за пять минут до того, как разнесло их жилой гараж", - рассказала, в частности, жительница Сочи Наталья.