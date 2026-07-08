Ростовский суд признал жителя Горловки виновным в госизмене

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Горловки Илью Межанкова к 22 годам колонии, признав виновным в госизмене и участии в деятельности террористического сообщества.

Суд вынес приговор жителю Горловки Илье Межанкову, признав его виновным в госизмене (статья 275 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.4, статья 205.3, часть 3 статьи 205.1 УК РФ) и хранении взрывчатых веществ (часть 4 статьи 222.1 УК РФ).

Суд установил, что в декабре 2024 года сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины создал террористическое сообщество. Межанков вступил с ним в переписку и получил предложение вступить в это сообщество. Он должен был получать посылки с самодельными взрывными устройствами, хранить их и передавать другим участникам, пишет 7 июля "Коммерсант".

В декабре 2024 года Межанков изъял посылку с составными частями СВУ из тайника и принес в свой гараж, где их уже в январе 2025 года и обнаружили правоохранители. Также Межанков получил видеофайл с инструкцией по изготовлению ВСУ. Кроме того, в январе 2025 года он изъял из другого тайника пакет с составными частями бомбы, которые перенес в свой автомобиль, после чего он и был задержан.

Суд признал Межанкова виновным и приговорил к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а первых трех лет - в тюрьме, кроме того, оштрафовав на 700 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 июля Ростовский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя региона, признав виновным в государственной измене за перевод денег украинским военным.

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