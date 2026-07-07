Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО

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Данила Скоморохов из Камышинского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1814 комбатантов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июля власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1813 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9400 Не менее 4662 бойцов из СКФО и 4738 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Об открытии мемориальной плиты военнослужащему Данилу Скоморохову в селе Семёновка отчиталась сегодня администрация Камышинского района в Telegram-канале.

Скоморохов посмертно награждён медалью "За отвагу". Другие подробности биографии бойца и его гибели в сообщении районных властей не приведены.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 1814 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти бойца из Камышинского района стало известно в конце мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Мирослав Смиян.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".