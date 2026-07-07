Житель Геленджика заподозрен в слежке за военными и силовиками

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Геленджика, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Ему грозит длительный срок по делу о госизмене.

Задержанному мужчине 27 лет. Уголовное дело против него возбуждено по статье о госизмене (275 УК России), которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Согласно версии силовиков, житель Геленджика по заданию Службы безопасности Украины следил за автомобилями российских военных и сотрудников правоохранительных органов, а также вел снимал на видео машины на парковке в Геленджике, пишет со ссылкой на ФСБ издание “Кубанские новости”.

Задержанный на допросе признался в работе на украинские спецслужбы, суд уже отправил его в СИЗО.

Следствие утверждает, что мужчина получал деньги за выполнение заданий, а в будущем ему обещали “содействие в выезде за рубеж”.

На оперативной видеозаписи ФСБ, которую опубликовало государственное информагентство ТАСС, подозреваемый говорит, что в апреле сам связался с украинскими спецслужбами через электронную почту, после чего в Telegram с ним связался некий Роман, предположительно сотрудник СБУ.

“Он поставил мне задачу в определенный день доехать на конкретную парковку в Геленджике, снять там на видео все припаркованные автомобили. Я снял видео (...) Я понимал, что это видео будет использовано для совершения диверсий”, - говорит мужчина, чье лицо на записи скрыто.

Деньги, как уточнил задержанный, ему переводили в криптовалюте. Текст с характерными для силовиков официозными формулировками он произносит монотонно и без пауз.

"Кавказский узел" также писал, что ФСБ 4 июля отчиталась о задержании жителя Анапы, который, по версии силовиков, осуществлял сбор информации по заданию украинских спецслужб. На распространенной силовиками видеозаписи знакомый опознал Максима Овчинникова, которого несколько месяцев искали родственники после "карусельных арестов".

В конце марта мать Максима Овчинникова из Анапы пожаловалась, что с февраля не может выяснить местонахождение сына, которого в январе задержали сотрудники силовых структур. 17 апреля она обратилась к директору ФСБ России Александру Бортникову с требованием сообщить, где находится ее сын. Лишь в конце мая стало известно, что он содержится в СИЗО-1 города Краснодара.