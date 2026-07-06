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19:08, 6 июля 2026

Вопросы пользователей о танкерах с мазутом близ Анапы остались без ответа

Пляж в Анапе. Фото: Юрия Озаровского https://vk.com/seaoz?z=photo-145347798_457421219%2Fwall-145347798_303872

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти продолжают отчитываться об открытии пляжей в Анапе, но молчат об откачке мазута с затонувших танкеров, указали пользователи Telegram. Информации о ходе работ по откачке мазута не предоставляет ни оперштаб Кубани, ни правительственная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

Как писал "Кавказский узел", власти отчитались об открытии 75 пляжей Анапы, еще 11 проходят проверки. На фне сообщений об открытии пляжей ничего не говорится  о работах по откачке мазута с затонувших танкеров, указали 26 июня пользователи Telegram.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Власти Анапы сегодня в очередной раз отчитались об отсыпке пляжей новым песком.

"Продолжаем отсыпку песком последнего участка береговой полосы, работы на предыдущем участке от «Рябинушки» до «Охты» завершены", - пишет сегодня в своем Telegram-канале мэр города Светлана Маслова.

Блогеры сообщают об обстановке на пляжах и ходе работ.

"На пляже «Морей» камушки все унесло. На берег штормом вынесло мусор, пока его никто не убирает", - пишет Андрей Маковозов.

Блогер Макс Анапский опубликовал отчет о посещении Центрального пляжа Анапы. 

"Центральный пляж Анапы сейчас, море +25, воздух +27, волн почти нет", - написал он.

Это сообщение набрало 8 комментариев.

"А что с танкерами вообще? О них кто-то вспоминает? — поинтересовался Иван Иванов.

"Пока сезон, не до них", - ответил автор блога.

"Мне кажется, качать там уже нечего, просто на дне останутся", - высказал мнение топикстартер.

"Будем тему поднимать после сезона", - пообещал Анапский.

Отметим, что о проведении работ по откачке мазута с затонувших частей танкеров не информирует ни оперштаб Краснодарского края, ни правительственная комиссия по ликвидации последствий разлива мазута.

Другие пользователи акцентировали внимание на состоянии песка.

"Какой отвратительный песок на пляже… Забронировали гостиницу, но, увидев этот ужас, теперь задумываюсь", - прокомментировала Татьяна.

"Песок выглядит <плохо>", - поддержал Игорь.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил песок на пляжах Анапы и Таиланда, а заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сравнил пляжи Анапы и Лазурного побережья. Пользователи Telegram усомнились, что отсыпка новым песком пляжей Анапы действительно нужна, а продолжение работ в разгар курортного сезона вызвало их недовольство.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь,  указали пользователи Telegram.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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