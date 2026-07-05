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22:57, 5 июля 2026

Два бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Темирлан Кайдаров и Аимбек Бисембиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней как минимум 750 бойцов из Астраханской области.

ак писал "Кавказский узел", к 24 июня были официально признаны убитыми в военной операции не менее 748 бойцов из Астраханской области. 

Темирлан Кайдаров и Аимбек Бисембиев убиты в военной операции, сообщила администрация Красноярского муниципального округа.

Кайдаров родился и вырос в селе Забузан. Окончил девять классов местной школы, затем поступил в Агротехнический техникум по специальности "сварщик". В 2015 году проходил срочную службу в Волгограде в военно-воздушных войсках, затем  работал сварщиком в Мурманске. В июне 2023 года подписал контракт с министерством обороны. Убит на  Артемовском направлении, ему было 25 лет.

Бисембиев  родился и вырос в поселке Алча. Окончил девять классов местной школы. В 2011 году поступил в Астраханский социальный-педагогический колледж, получил специальность "учитель физкультуры". В 2015 году проходил срочную службу в ВДВ в Краснодаре. По возвращении домой работал в УМВД России в  Астрахани в патрульно-постовой службе. В сентябре 2022 года был мобилизован. Награжден медалями "Участник специальной военной операции" и "За воинскую доблесть второй степени". Убит в районе Соледара, ДНР.  Ему было 30 лет, говорится в сообщении от 28 июня  в Telegram-канале администрации округа.

Таким образом, власти и силовики признали убитыми в зоне СВО не менее 750 бойцов из Астраханской области.

20 июня администрация Красноярского района сообщила, что в зоне СВО убит Жардем Шарапиев.

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Не менее 4645 бойцов из СКФО и 4705 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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