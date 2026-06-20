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19:01, 20 июня 2026

Боец из Астраханской области убит в зоне СВО

Жардем Шарапиев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Красноярского района от 20.06.26, https://t.me/amo_kr_rayon/6245

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жардем Шарапиев убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 747 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июня были официально признаны убитыми в военной операции не менее 746 бойцов из Астраханской области. Тогда администрация Красноярского округа сообщила, что в зоне СВО убиты Ринат Темирбулатов и Алексей Черкасов.

Жардем Шарапиев родом из Казахстана. В 2005 году семья переехала в поселок Алча  Красноярского района. Окончил 9 классов Алчинской общеобразовательной школы. В 2016 году поступил в филиал Агротехнического техникума в селе Красный Яр, получил специальность «Мастер общестроительных работ». Затем трудился вахтовым методом в различных организациях. В ноябре 2025 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Убит на Купянском направлении (с. Петропавловка).  Ему было 28 лет, сообщила сегодня администрация Красноярского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 747 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: "Кавказский узел"

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