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20:00, 1 августа 2026

Водители из Волгоградской и Астраханской областей рассказали о ситуации на АЗС

АЗС в Астрахани. Скриншот фото с сервиса "Яндекс. карты", https://yandex.ru/maps/org/gazprom/1122042202/?ll=48.021654%2C46.339477&source=wizbiz_new_map_single&z=16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Волгоградской области после атаки беспилотников на НПЗ на продажу топлива вновь введены лимиты. При этом, по словам водителей, уже сегодня ажиотажа на заправках не наблюдается. В Астраханской области ситуация в целом нормализовалась, рассказали автовладельцы.

Как писал "Кавказский узел", после атаки беспилотников по Волгограду, которая затронула в том числе и НПЗ, на заправках вновь появились очереди.

За прошедшую неделю ситуация с топливом в некоторых регионах юга России улучшилась: так, в Волгоградской области были увеличены лимиты на продажу бензина. При этом местные дачники на фоне запрета на отпуск бензина в канистры вынуждены привозить садовую технику на заправки, просить заправщиков сделать исключение или переливать горючее из баков своих машин. С 28 июля на АЗС "Газпрома" ограничения полностью отменены в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на федеральной трассе М-4 "Дон". Ограничения продажи бензина в Волгоградской области сняты не только на АЗС "Газпром", но и в сети "Лукойл", сообщили власти региона.

Волгоградцы связали появление очередей с атаками БПЛА

Корреспондент "Кавказского узла" опросил водителей в Волгоградской и Астраханской областях о ситуации с бензином.

Волгоградский политик Илья Кравченко сообщил, что очереди на заправках на федеральных трассах "кое-где есть". В областном центре 31 июля, после атаки дронов на склад Wildberries и на Волгоградский НПЗ, "очереди были повсюду".

"Поездил (1 августа) за бензином сам. На "Лукойле" в центре (продают) только ДТ (дизельное топливо). У "Газпрома" есть 92-й. Очередей не видел", - рассказал Кравченко.

По его мнению, в вопросе очередей главное не лимиты, "а количество работающих заправок".

Житель Красноармейского района Волгограда, представившийся Дмитрием, сообщил, что после атаки украинских дронов на Волгоградский НПЗ водители "бросились заправляться на заправки".

Похоже, нас ждет еще один ажиотаж на АЗС

"Полчаса вчера в очереди сам простоял. Когда уезжал с заправки, очередь выросла в два раза. Сегодня проезжал мимо заправок на улице Лазоревой (Кировский район Волгограда) – очередей нигде не было. Бензин продавался спокойно - и 92-й, и 95-й. А вот на проспекте Жукова (Дзержинский район Волгограда) заправки сегодня были закрыты. Похоже, нас ждет еще один ажиотаж на АЗС", - сказал Дмитрий.

 Дмитрий отметил, что бензин марки А-95 продавался по 73 рубля за литр, А-92 – по 67,99 рубля.

 "Облпромторг сегодня вновь ввел ограничения по продаже топлива в Волгограде. Это напрямую связано со вчерашней воздушной атакой на город. За одну покупку можно залить не более 40 литров любой марки. По дизелю же лимит в 60 литров в городе и 200 литров на федеральных трассах", - сообщил Дмитрий.

В связи с резко возросшим спросом компании "Лукойл" и "Газпром" на АЗС временно ввели ограничения на отпуск топлива: за одну транзакцию отпускают 40 литров бензина. Кроме того, компания "Лукойл" временно ввела ограничения на отпуск дизельного топлива в городской черте – 60 литров, на трассе – 200. Компания "Газпром" отпускает дизельное топливо без ограничений, сообщил сегодня Комитет промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Динамику цен на топливо в Волгограде отслеживает жительница Центрального района города Ольга Китаева. Она сообщила, что на прошлой неделе "произошло невероятное" - цены на марки А-92 и А-95 на заправках "Лукойла" снизились, по первой марке - на 22 копейки, а по второй - на 33 копейки. В то же время на дизель цена выросла на 53 копейки, а на марку А-98 - на 2 рубля.

"Ну по дизелю понятно, началась уборка урожая. Это сезонное увеличение на фоне кризисной топливной ситуации. Вчерашняя атака на наш НПЗ, скорее всего, очень скоро приведет к новому росту цен. Ждем. Пока на АЗС все спокойно, хотя лимит в 40 литров на покупку опять ввели. Очередей сегодня (1 августа) я в городе не видела", - рассказала Ольга Китаева.

Астраханцы рассказали о нормализации ситуации на АЗС

 Водитель маршрутного такси, представившийся Дамиром, сообщил, что в Астрахани проблем с покупкой топлива в последнее время нет. Он сегодня заправился без очереди на АЗС на улице Ереванской. Заплатил за А-95 73,52 рубля. А-92 на той заправке стоил 67,75 рубля, ДТ – 80,13 рубля.

"Видел только одну закрытую заправку в городе – это на улице Соколова. Но там висит табличка: "По техническим причинам".

По более низкой цене заправил в бак бензин марки А-95 инженер коммунальных сетей Николай Курышев. В его чеке значится 71 рубль за литр.

"В Астрахани нет проблем с заправкой. Цены на бензин держатся на одном уровне пока. Был сегодня в Харабалинском районе. Все заправки на трассе работают, очередей на них нет. Про лимиты уже никто давно не говорит: заправляются без чет-нечет. В канистры же и раньше нельзя было заправляться открыто. Ажиотажа нет. Качество бензина вроде не ухудшилось. Держат пока марку. Слышал вот только от коллеги, что на выезде из Ахтубинска в газпромовской заправке не было сегодня топлива. Причина неизвестна", - сказал Курышев.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения респондентов.

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Автор: корреспондент "Кавказского узла"

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