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00:56, 29 июля 2026

Сетевые АЗС в Волгоградской области отменили лимиты продажи бензина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ограничения продажи бензина в Волгоградской области сняты не только на АЗС “Газпром”, но и в сети “Лукойл”, сообщили власти региона. 

Как информировал "Кавказский узел", за прошедшую неделю ситуация с топливом в некоторых регионах юга России улучшилась: так, в Волгоградской области были увеличены лимиты на продажу бензина. При этом местные дачники на фоне запрета на отпуск бензина в канистры вынуждены привозить садовую технику на заправки, просить заправщиков сделать исключение или переливать горючее из баков своих машин. С 28 июля на АЗС "Газпрома" ограничения полностью отменены в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на федеральной трассе М-4 "Дон". 

На всех автозаправочных станциях сетей “Газпром” и “Лукойл” в Волгоградской области с 28 июля полностью отменены лимиты на отпуск всех видов топлива, сообщил региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК. 

В ведомстве объявили, что “ситуация на топливном рынке Волгоградской области стабилизировалась”, отметив, что чиновники еще работают над  повышением эффективности логистики и стабильности поставок. 

В период острого дефицита бензина в Волгоградской области лимит продажи бензина на АЗС составлял 20 литров. С 14 июля АЗС “Лукойл” повысила лимит до 30 литров, а позднее он был увеличен до 40 литров. Сеть АЗС “Газпромнефть” 24 июля отменила ограничения на продажу АИ-92 и повысила до 30 литров лимит на АИ-95.

"Кавказский узел" также писал, что в Астраханской области с 28 июля отменена система заправки по четным и нечетным числам, введенная из-за топливного кризиса. АЗС в области переходят на круглосуточный режим работы, заявил губернатор. 

Напомним, из-за топливного кризиса водители в регионах юга России стали массово переводить автомобили на газ, что привело к большим очередям в автомастерских. Аналитики ранее отмечали, что длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.

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Автор: "Кавказский узел"

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