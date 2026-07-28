Ограничения на заправку по датам отменены в Астрахани

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Система заправки автомобилей по четным и нечетным дням отменена в Астрахани, городские АЗС возвращаются к круглосуточной работе.

Как информировал "Кавказский узел", к 14 июля проблема дефицита топлива в Астрахани усугубилась, рассказали местные водители. Спустя неделю ситуация изменилась: 21 июля губернатор Астраханской области объявил о повышении лимита на продажу бензина до 40 литров в одни руки и открытии всех АЗС "Лукойл" в Астрахани. Сегодня стало известно, что "Газпром" полностью отменил ограничения на своих АЗС в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Власти Астраханской области на фоне дефицита бензина ввели систему заправки топливом на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры номера машины. После введения этой меры очереди на заправках не сократились, водители занимают очередь загодя даже у неработающих заправок в надежде купить топливо. Из-за проблемы с топливом астраханцы стали реже пользоваться личными автомобилями, чаще ходить пешком и ездить на автобусах, рассказали пользователи соцсети.

Режим ограничения заправки по датам и номерам автомобиля, действовавший в Астрахани с 9 июля, отменен с сегодняшнего дня, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

“Отменяется режим заправки авто по четным-нечетным номерам государственных регистрационных знаков в зависимости от даты, а АЗС переходят на работу в круглосуточном режиме”, - написал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам Бабушкина, условия заправки автомобилей в регионе “фактически нормализовались”. “Большинство заправочных комплексов введены в работу, время заправки сократилось. Ажиотажный спрос удалось снять”, - пояснил он.

Губернатор подтвердил, что лимиты на продажу бензина на АЗС “Газпром” полностью отменены. В то же время на АЗС “Лукойл” лимиты сохраняются - 40 литров для бензина, 60 литров для дизеля.

Напомним, из-за топливного кризиса водители в регионах юга России стали массово переводить автомобили на газ, что привело к большим очередям в автомастерских. Аналитики ранее отмечали, что длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.