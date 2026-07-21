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19:55, 21 июля 2026

Лимит продажи топлива увеличен в Астрахани

АЗС "Лукойл" в Астрахани. Скриншот https://yandex.ru/maps/org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все АЗС “Лукойл” в Астрахани будут открыты с 22 июля, лимит отпуска бензина на них увеличен до 40 литров в одни руки, заявил губернатор Игорь Бабушкин. 

Как информировал "Кавказский узел", к 14 июля проблема дефицита топлива в Астрахани усугубилась: в очереди на заправку теперь приходится стоять часами, а за несколько часов бензин может закончиться, рассказали местные водители. 

Власти Астраханской области на фоне дефицита бензина ввели систему заправки топливом на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры номера машины. После введения этой меры очереди на заправках не сократились, водители занимают очередь загодя даже у неработающих заправок в надежде купить топливо. Из-за проблемы с топливом астраханцы стали реже пользоваться личными автомобилями, чаще ходить пешком и ездить на автобусах, рассказали пользователи соцсети. 

Власти Астраханской области отчитались о позитивных изменениях ситуации с топливом, заявив, что поставки топлива в регион увеличены по договоренности с федеральным Минэнерго. По словам губернатора Игоря Бабушкина, это “позволяет постепенно повышать лимит отпуска” на АЗС: в сети заправок “Лукойл” лимит продажи бензина увеличен до 40 литров в одни руки, а за АЗС “Газпром” - до 30 литров. , а 

С 22 июля число работающих в Астрахани АЗС увеличится. “С завтрашнего дня, в соответствии с графиком работы, будут открыты все городские заправки “Лукойл”, а также дополнительно введены в эксплуатацию три АЗС “Газпрома”, - написал Бабушкин в своем Telegram-канале. 

По словам чиновника, предпринятые властями, “позволили существенно сократить очереди и уменьшить время ожидания заправки для автовладельцев”. Заявление губернатора косвенно подтверждается данными сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru): по состоянию на 19.45 мск сегодня топливо есть на 24 заправках Астрахани (зеленые метки на карте), а об очереди ранее днем сообщили посетители лишь одной из них (оранжевая метка).

Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

Напомним, проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

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Автор: "Кавказский узел"

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