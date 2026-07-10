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22:12, 10 июля 2026

Волгоградские водители высказались против астраханской системы продажи топлива

Топливный насос на АЗС. Фото: Marek Studzinski / Unsplash.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Продажа бензина по четным и нечетным числам в зависимости от номера машины в лучшем случае даст кратковременный эффект, но точно не решит проблему дефицита топлива и очередей на заправках, уверены опрошенные "Кавказским узлом" водители из Волгограда и области. 

Как писал "Кавказский узел", к 7 июля в Волгограде было закрыто более половины заправок, на всех открытых АЗС выстраиваются очереди. Власти настаивают, что поставки топлива своевременны и достаточны, а кризис вызван "искусственным ажиотажем". 9 июля жители Волгоградской области пожаловались также на резкое подорожание топлива. В Астрахани очереди на АЗС не сократились после введения продажи бензина по четным и нечетным числам в зависимости от номера машины: водители занимают очередь загодя даже у неработающих заправок в надежде купить топливо. 

30 июня три крупнейшие сети АЗС в Волгограде повысили цены не только на бензин и дизельное топливо, но и на газ; при этом чиновники заявили, что ситуация стабильна и запасы топлива в области достаточны. К 3 июля закрытые ранее заправки в сельских районах области вновь заработали, и очереди на АЗС стали меньше, но в Волгограде проблема очередей сохранилась.

Астраханская практика применения графика заправки топливом в четные и нечетные дни не будет эффективной, уверены опрошенные сегодня «Кавказским узлом» волгоградские водители. Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения респондентов.

«Бессмысленной и неэффективной» назвала инициативу астраханских властей жительница Центрального района Волгограда Ольга Китаева. «Чтобы все водители узнали о таком графике, нужно трубить по всем СМИ и кругом вдоль дорог развешивать объявления. Уверена, что без такой информкампании многие волгоградцы просто не узнают о таком графике, и на АЗС начнутся конфликты и поножовщина. И потом, в областной центр к нам приезжают люди из районов и других регионов. Им как быть? Приехал не в свой день - сутки стой, жди своей даты», - рассуждает Ольга.

Волгоградский историк Андрей Кудинов назвал эту меру «самой простой попыткой обуздать ажиотаж на заправках». «Эффективная мера - это реакция на повышенный спрос повышенным производством и поставками топлива на АЗС. Но у властей руки, похоже, опустились, что вот они вспомнили «чет-нечет» времен начала 1990-х. Если в регионе сохранится дефицит топлива, то такая очередность не поможет. Будут, что на чет в очередях стоять, что на нечет», - сказал Кудинов.

Жительница райцентра Иловля Жанна Курилкова припомнила «хитрости 90-х», когда подобная ситуация случилась в Нижнем Поволжье. «У нас нечет, а сегодня в четный день позарез нужно заправиться. Идем к соседу, у которого четный номер, он нам дает свой номер, прикручиваем и на заправку. Главное, не попасться гаишнику, - а так спокойно срабатывает. Думаю, такая взаимопомощь водителей будет повсеместной в Волгограде», - заметила женщина.

«Как временная мера такой график может сработать. Ну на месяц-два сработает. А потом при сохранения недостатка топлива кризис опять усугубится. Нужно защищать лучше от налетов дронов наши НПЗ и восстанавливать поврежденные. Нет топлива - пустые полки в магазинах, экономика встанет. Ну, как на такое власти могут глаза закрывать», - полагает супруг Жанны Владимир.

Житель Советского района Волгограда, представившийся Борисом, также полагает, что график даст в лучшем случае кратковременный эффект. «Ну, поможет (мера) на первое время, снизит напряженность, но ажиотаж все равно останется. То есть, очереди будут не в два километра, а в один. Завели страну в такую… Ну жили же спокойно, хорошо жили, и вот теперь к чету-нечету на АЗС пришли. Позор», - возмутился он. 

Инженер коммунальной службы Владимир Евстратов выразил надежду, что в Волгограде не применят практику, которая уже действует в Астраханской области. «Уверен, что имеющихся ограничений по объему отпускаемого топлива и запрета на залив бензина в канистры достаточно. Ажиотаж скоро спадет, все встанет на свои места. Не нужно дополнительно водителей кошмарить», - считает он. 

Жительница Калача-на-Дону, представившаяся Марией, предположила, что мера «чет-нечет» может сократить очереди. На местных АЗС, по ее словам, сейчас длинные очереди. «Сейчас ажиотаж. Люди многие заправляются, ориентируясь на панику, а не на реальные потребности. Все твердят об одном, мол, скоро совсем не будет топлива. Заливают в баки своих авто до полного, в канистры. Рыбаки у нас в баки катеров заливать стали топливо. Говорят, за полгода не испортится. Ну, понятно, стали все ограничивать расход топлива. В областной центр уже не катаются на своих машинах, на реку на рыбалку мало кто плавает. Косы ручные достали, бензиновые пока не используют на своих участках. Изменился мир в Калаче, в худшую, нехорошую сторону», - вздохнула женщина.

Общественный деятель и политик Илья Кравченко (признан Минюстом РФ иноагентом) объехал ряд АЗС Волгоградской области и трассы, ведущей на Кавказ.

«В Волгограде только государственные АЗС, поэтому там очереди. На юге (Волгоградской области) примерно половина частных АЗС, где цены свободные, примерно в два раза больше - не 60 (рублей за литр), а 120, зато там нет очередей. Закрытых заправок почти нет, везде есть дизельное топливо в достатке. Ближе к Нальчику на трассе начинаются только коммерческие заправки. Минимум 90 рублей за литр  марки А-92», - сообщил он  корреспонденту «Кавказского узла».

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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