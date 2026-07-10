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12:44, 10 июля 2026

Апелляционный суд  утвердил отказ оппозиционеру Самиру Ашурову в УДО

Самир Ашуров. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=KzkHoekLyEY

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Азербайджане счел законным отказ оппозиционеру Самиру Ашурову в условно-досрочном освобождении по отбытию двух третей тюремного срока. Супруга оппозиционера назвала это решение политически мотивированным.

 Как писал «Кавказский узел», 29 марта 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Самир Ашуров был возвращен из Германии на родину, а в апреле того же года арестован по обвинению в нападении на человека. Позже следователи дополнили дело обвинением в хулиганстве с использованием оружия. Ашуров отверг в суде все обвинения. 18 декабря 2023 года суд приговорил Ашурова к 6,5 года лишения свободы. Апелляционный суд отказался оправдать осужденного. В январе кассационная инстанция сократила на полгода срок наказания Ашурову, сняв с него обвинение в хулиганстве.

В Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы Ашурова на отказ в предоставлении УДО в связи с отбытием 2/3 тюремного срока, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга активиста.

По ее словам, в апреле истекли 4 года со дня ареста активиста, то есть две трети срока наказания.

«Это означало, что Самир получил законные основания для УДО. Он обратился в связи с этим в суд. Однако Хазарский районный суд Азербайджана отказал ему в УДО. А 9 июля Бакинский апелляционный суд отклонил его жалобу на это решение», - рассказала Нурана Ашурова.

Самира как арестовали по политическому заказу, то и не выпускают по политическим мотивам

Она назвала решение суда «политическим».

«В Азербайджане решения, принимаемые в отношении политзаключенных, носят не правовой, а политический характер. Самира как арестовали по политическому заказу, то и не выпускают по политическим мотивам», - отметила Ашурова. 

Он также отметила, что в колонии ее муж, страдающий сахарным диабетом, легочным и сердечным заболеваниями, по-прежнему не получает эффективной медпомощи.

В отношении же политзаключенных это не работает. Если нет указания «сверху», им гарантированно откажут. 

Как отметил один из бакинских юристов, «хотя применение механизма УДО в Азербайджане является достаточно распространенной практикой, в отношении политзаключенных, как правило, это не работает».

«Состоятельным заключенным, или лицам, у которых есть «хорошие связи» часто удается воспользоваться УДО. Администрации тюрем дают им положительные характеристики, естественно, не бескорыстно, внакладе не остаются прокуроры и судьи. В отношении же политзаключенных это не работает. Если нет указания «сверху», им гарантированно откажут. При этом могут привести множество предлогов – «нарушение дисциплины», «конфликт с другими заключенными», «не подчинение надзирателям», - сказал этот эксперт на условиях анонимности.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию об отклонении обращения С. Ашурова.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.Напомним, в ноябре 2025 года шестеро заключенных бакинской колонии №2, в том числе Самир Ашуров (журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фазиль Гасымов, профсоюзный активист Афияддин Мамедов, активист Лачин Велиев и члены партии Народного фронта Азербайджана Мехман Алиев и Самир Ашуров), объявили о создании "Комитета защиты политических заключенных". Они объяснили это решение тем, что нарушения прав и свобод человека в Азербайджане "достигли критического уровня и обрели систематический характер".

После создания комитета на его организаторов стали оказывать давление. В частности, Самиру Ашурову поступили угрозы, а Лачин Велиев был переведен в другую колонию, где подвергся избиениям и оскорблениям со стороны силовиков.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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