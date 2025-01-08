Суд в Баку смягчил приговор оппозиционеру Ашурову

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Кассационная инстанция в Баку сократила на полгода срок наказания оппозиционера Самира Ашурова, сняв с него обвинение в хулиганстве, но отказалась полностью оправдать осужденного.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2023 года суд приговорил Самира Ашурова к 6,5 года лишения свободы. 15 февраля 2024 года Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор, хотя защита требовала отменить приговор и прекратить дело по оправдательным основаниям.

29 марта 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана Самир Ашуров был возвращен из Германии на родину, а в апреле того же года арестован по обвинению в нападении на человека. Позже следователи дополнили дело обвинением в хулиганстве с использованием оружия. Ашуров отверг в суде все обвинения.

Сегодня в Верховном суде Азербайджана состоялось рассмотрение кассационной жалобы Ашурова на приговор, сообщил его адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, Верховный суд оправдал Ашурова по статье 221.1 1 Уголовного кодекса Азербайджана и сократил срок его тюремного наказания на полгода. При этом обвинение по статье 126.2.4 2 было оставлено в силе. Таким образом, теперь срок наказания Самира Ашурова в виде лишения свободы составил шесть лет.

Мы настаивали на оправдании Ашурова

«Несмотря на смягчение приговора и сокращение срока, Ашуров и сторона защиты не согласны с обвинительным вердиктом. Мы настаивали на оправдании Ашурова, поскольку достоверных доказательств совершения им вменяемого ему преступления не было представлено. Судебные инстанции Азербайджана всех уровней не провели объективного расследования. Мы обратимся теперь в ЕСПЧ», - сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник аппарата Верховного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о смягчении приговора Ашурову. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Напомним, в мае 2024 года супруга Самира Ашурова сообщила о его жалобах на отсутствие эффективной медпомощи в связи с болезнью сердца. Ашурова не переводят в лечебное учреждение Пенитенциарной службы вопреки рекомендации тюремного врача, рассказала она.

После этого врач из Красного Креста посетил осужденного Ашурова и также указал на необходимость его госпитализации, рассказала супруга активиста. Пациентов с такими заболеваниями, как у Ашурова, надо лечить в стационаре, подтвердил профессор-кардиолог.

Супруга Ашурова Нурана, проводившая акции в его поддержку, в августе 2023 года из-за угроз покинула Азербайджан вместе с двумя несовершеннолетними детьми и перебралась в Грузию. Власти Грузии отказали их семье в предоставлении политического убежища.

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