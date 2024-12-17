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13:59, 17 декабря 2024

Грузия отказались дать политическое убежище семье Ашурова

Самир Ашуров. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=KzkHoekLyEY

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии отказали в предоставлении политического убежища семье арестованного в Азербайджане активиста Самира Ашурова.

Как информировал "Кавказский узел", 29 марта 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана Самир Ашуров был возвращен из Германии на родину, а в апреле того же года его арестовали в Баку по обвинению в нападении на человека. Позже следователи дополнили дело обвинением в хулиганстве с использованием оружия. Ашуров отверг в суде все обвинения. Супруга Самира Ашурова Нурана Ашурова, проводившая акции в его поддержку, в августе 2023 года из-за угроз покинула Азербайджан вместе с двумя несовершеннолетними детьми и перебралась в Грузию. Прокурор просил суд приговорить Ашурова к восьми годам лишения свободы. 18 декабря 2023 года суд приговорил Ашурова к шести годам и шести месяцам лишения свободы. В феврале апелляционный суд утвердил приговор.

Как рассказала супруга активиста Нурана Ашурова, она, опасаясь преследований, вместе с двумя несовершеннолетними детьми бежала в Грузию и просила там политического убежища. По ее словам, 15 декабря она получила письмо, в котором утверждалось, что департамент миграции МВД Грузии еще 29 ноября принял решение об отказе в предоставлении политического убежища.
 
"Я со своими детьми в возрасте 15 и 14 лет бежала из Азербайджана, спасаясь от преследования.  
В Баку нам поступали угрозы, владелец арендуемой нами квартиры потребовал съехать из квартиры. Нам поступали анонимные угрозы.  Мы перебрались в Грузию. Но и здесь нас не оставляли в покое.. Мы просили убежища в Грузии, но  вчера (16 декабря) мы получили из Департамента миграции Грузии  письмо об отказе, датированное 29  ноября. Я сегодня, говорила с адвокатом, мы подадим жалобе на решение Департамента миграции МВД Грузии в суд", - рассказала Ашурова корреспонденту "Кавказского узла".
 
Она также сообщила, что кассационная жалоба ее мужа подана в Верховной суд Азербайджана и будет рассмотрена 8 января 2025 года.

Дело Ашурова является политическим, заявил ранее сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов. "Самир Ашуров до эмиграции в Европу дважды подвергался административным арестам за участие в антиправительственных политических акциях. В Германии он продолжал борьбу за права человека в Азербайджане, участвовал в протестные акциях и затем был арестован спустя 20 дней после депортации в Баку. До него были арестованы четверо депортированных из Германии активистов - Муталлим Оруджев, Малик Рзаева, Пюнхан Керимли и Джафар Мирзоев. Стал бы после всего этого Ашуров на кого-то нападать? Нет, конечно, очевидно, что против него была совершена провокация", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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