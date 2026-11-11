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16:00, 11 ноября 2026

Тракторист получил ранения при взрыве мины в Азербайджане

Табличка с предупреждением о минной опасности. Фото: https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/al-dzhazira-azerbajdzhan-luchshe-bolshinstva-stran-finansiruet-razminirovanie/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ходжавендском районе получил ранения Искандер Исмаилов, который, управляя трактором, наехал на противотанковую мину.

Как писал "Кавказский узел", в зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах силовики, саперы и местные жители. Так, 8 октября в Джебраильском районе местный житель подорвался на противопехотной мине во время выпаса скота. Отец пострадавшего пришел на территорию, где получил ранения его сын, и тоже подорвался на мине. Оба были госпитализированы.

По данным властей Азербайджана, с учетом этих двух инцидентов число пострадавших от мин после окончания 44-дневной карабахской войны 2020 года достигло 443 человек.

Сегодня около села Гырмызы Базар Ходжавендского района житель Бардинского района Искандер Исмаилов, 1984 года рождения, управляя трактором, наехал на противотанковую мину. В результате взрыва Исмаилов получил ранения, сообщает АПА.

Прокуратура Ходжавендского района начала расследование инцидента, отмечается в публикации.

В августе 2026 года в бывшей зоне карабахского конфликта, в частности, в Ходжавендском районе, участились случаи подрыва людей на минах. По мнению аналитиков, это связано в том числе с расширением сельскохозяйственных и восстановительных работ, увеличением числа возвращающихся жителей и сложностями разминирования территорий.

Заселение Ходжавендского района проводится на фоне минной опасности

Взрыв мины. Фото: https://ru.apa.az/proisshestvie/sotrudnik-anama-podorvalsya-na-mine-v-agdame-548449 Тракторист подорвался на мине в Ходжавендском районе

Напомним, Гырмызы Базар – азербайджанское название поселка Красный Базар (армянский топоним – Кармир Шука), который относился к Мартунинскому району Нагорного Карабаха. Ходжавендский район (армянское название Ходжавенда - Мартуни) с 1993 года контролировался властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Ряд населенных пунктов района перешел под контроль Баку 7 ноября 2020 года во время 44-дневной войны. 

20 февраля 2026 года в город Ходжавенд вернулись первые группы бывших вынужденных переселенцев. В апреле в Ходжавенд, в Гырмызы Базар и в село Ханоба вернулись 299 членов азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Сёла, куда возвращаются жители, полностью очищены от мин, но за пределами населенных пунктов сохраняются опасные зоны, указали специалисты.

В ноябре 2023 года, вскоре после окончания боевых действий, власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья, темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования, констатировали в апреле 2026 года аналитики.

Поиск мин со специально обученными собаками. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
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Аналитики в Баку оценили эффект резолюции о минах
Резолюция Совета ООН по правам человека о минах не означает прямой рост международной помощи на разминирование в Азербайджане, но создает новую политическую основу для привлечения средств, считает Тапдыг Фархадоглу. Реальные результаты зависят от дипломатических усилий Баку, заметил Тогрул Джуварлы.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на разминирование территорий в бывшей зоне карабахского конфликта понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе оставалось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Автор: "Кавказский узел"

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