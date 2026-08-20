Участившиеся подрывы в Азербайджане подчеркнули сложности с разминированием

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Возвращение людей на территории, над которым Азербайджан возобновил контроль, и связанная с этим активизация сельскохозяйственных работ стали одними из причин роста числа минных инцидентов.

Как информировал "Кавказский узел", 12 августа на территории села Гызылгая в Ходжавендском районе Азербайджана трое местных жителей подорвались на мине. 8 августа мина взорвалась в Ходжавендском районе во время проведения работ, водитель трактора не пострадал.

Ходжавендский район (армянское название Ходжавенда – Мартуни) с 1993 года контролировался властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Поселок Гадрут и еще 15 населенных пунктов перешли под контроль Баку 7 ноября 2020 года во время 44-дневной войны.

Август оказался самым многочисленным по количеству минных инцидентов в Азербайджане в 2026 году, отметил в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” эксперт аналитической службы Turan Тапдыг Фархадоглу. По его словам, за неполный месяц произошли 5 подрывов на минах, только в одном случае обошлось без пострадавших, в других были ранены всего 6 гражданских. Это диссонирует со статистикой предыдущих периодов, когда в месяц происходили по 1-2 инцидента. При этом в апреле было три взрыва, а июнь прошел без происшествий», - отметил эксперт.

“Конечно, только на основе статистики августа нельзя пока утверждать об устойчивом тренде на увеличение числа минных инцидентов. Однако по мере ускорения темпов восстановительных работ, расширения их географии, увеличения численности возвращающегося населения вероятность новых инцидентов повышается”, - отметил эксперт.

Работы по возвращению населения в подконтрольные Азербайджану территории масштабируются, и это требует ускорения работ по разминированию. При этом, по словам Фархадоглу, человеческих ресурсов на таких работах не хватает.

“Азербайджан фактически самостоятельно проводит работы по разминированию. Иностранная помощь заключается в предоставлении машин, оборудований и консультативной поддержке. Для физической работы по разминированию помимо профессиональных саперов Национального агентства по разминированию ANAMA и военных, привлекаются также сотрудники специализированных частных компаний и НПО. Но у последних компетенций, конечно, меньше, чем у профессионалов. Примечательно, что в августовских инцидентах все трое пострадавших саперов были сотрудниками частной компании и НПО. С другой стороны, нередко саперы сталкиваются с так называемыми минами-ловушками. Это двойная мина: верхняя служит приманкой, и когда сапер ее обнаруживает и пытается извлечь, взрывается нижняя”, - продолжил Фархадоглу.

3 августа в селе Чардаглы Агдеринского района при выполнении разминирования территории на мине подорвались саперы Альзамин Сурхайлы и Физули Мирзаев. 2 августа сотрудник частной компании, привлеченной к проведению гуманитарных операций по разминированию, Ахад Ахадов, подорвался на противопехотной мине, он получил множественные осколочные ранения.

Другой вероятной причиной увеличения минных инцидентов являются сельскохозяйственные работы. “Сейчас на освобожденные территориях расширяются животноводство. При выпасе скота возможны заходы на минные участки”, - заметил Фархадоглу.

Он также указал на минные инциденты во время строительных работ, когда водители техники могут заехать на опасные участки. “Кроме того, к минным инцидентам может приводить и невнимательность населения. Число возвращающихся растет. Некоторые могут пренебрегать мерами безопасностью и знаками предупреждения. Полиция патрулирует зоны вдоль опасных зон. Но к каждому охранника не приставишь. Опасность может подстерегать людей в самых неожиданных местах. На днях на кладбище Гарагаджи в Агдамском районе, при рытье могилы был обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Благо, обошлось без инцидента, саперы приехали изъяли и обезвредили боеприпас”, - отметил Фархадоглу.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” отметил, что правительство Азербайджана уделяет приоритетное внимание вопросам разминирования. “Однако сохраняющиеся инциденты показывают, что количественный рост разминирования пока не устраняет риск для населения полностью”, - сказал эксперт

По его словам, масштаб загрязнения огромен, точные границы многих опасных участков остаются неизвестными. Кроме того, считает Джуварлы, сочетание мин, неразорвавшихся боеприпасов и сложного рельефа делает очистку медленной и дорогой.

“Не везде можно применять технику и приходится проводить ручное разминирование, что замедляет темпы работ и их эффективность. Не хватает человеческих ресурсов, потому что Азербайджану приходится выполнять эту задачу в одиночку, иностранная поддержка заключается в предоставлении техники и оборудований и весьма ограниченна. С другой стороны, есть проблемы и с качеством обследования территорий, определением приоритетности наиболее опасных участков и скорости их передачи для безопасного возвращения населения. В любом случае, процесс разминирования после конфликта, длившегося десятилетия на обширной территории, напичканной минами, требует длительного времени. Боснийский конфликт завершился более 30 лет назад, но там процесс разминирования полностью не закончен и по сей день, хотя туда было направлено больше международных усилий”, - сказал Джуварлы.

Отметим, что в 2020-2025 годы в Азербайджане от мин было очищено около 249 тысяч гектаров, сообщил премьер-министр страны выступая 13 марта в парламенте с отчетом правительства. При этом было обнаружено 237 тысяч мин и других взрывоопасных предметов. По его словам, на 2026 год правительство планирует очистить еще более 65 тыс. гектаров.

Напомним, жители карабахских сел Хыдырлы, Сарыджалы и Хоровлу ранее рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что их подробно проинформировали о сохраняющейся минной угрозе. Еще до переселения они прошли обязательные занятия по минной безопасности, а после переезда с ними встречались сотрудники агентства по разминированию территорий, полиции и местных властей.

Сельчане отметили, что особенно внимательно следят за детьми и постоянно напоминают им о запрете заходить на опасные участки. При этом рядом с бывшей линией фронта и разрушенными населенными пунктами остается много неразминированных территорий. По словам жителей, некоторые подрывы происходят после того, как люди игнорируют предупреждения, заходят в закрытые зоны или преодолевают ограждения.

Руководитель одной из НПО, участвующих в просветительских проектах в Карабахе, подтвердил "Кавказскому узлу", что сотни километров территории вдоль бывшей линии соприкосновения войск по-прежнему потенциально опасны. Глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов отметил, что полное разминирование Карабаха может занять многие годы.