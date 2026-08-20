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08:47, 20 августа 2026

Кризис с поставками бензина указал на неэффективность абхазских чиновников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абхазия критически зависит от поставок топлива из России, экспорт из других стран маловероятен из-за логистических проблем. Поставки же из Грузии принципиально не изменили ситуацию в республике, считают опрошенные «Кавказским узлом» эксперты.

Как информировал "Кавказский узел", ранее владеющая сетью заправок Connect компания Repsol, которая с разрешения правительства Грузии продавала бензин посреднику, заявила о прекращении отгрузки бензина ООО "Солидус", которое поставляло топливо в Абхазию. Партия бензина, которую частная грузинская компания поставила в Абхазию, была небольшой, политического подтекста в этом не было, заявили абхазские эксперты. Грузинские аналитики сочли, что поставки бензина были законными, тем более что в Абхазию уже давно поставляются, например, продукты питания.

Цена топлива, поступающего в Абхазию по альтернативным каналам поставок, выросла до 110 рублей за литр, сообщило Минэнерго республики. Жители, комментируя сообщение в Telegram, указали на рост расходов, пожаловались на дефицит бензина и усомнились в утверждении ведомства о продаже поставщиками топлива без прибыли. Жители Абхазии указали на высокие цены на частных АЗС и отсутствие заметного улучшения ситуации с очередями.

Сотрудник НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава, подчеркнул, что отсутствие бензина безусловно серьезно беспокоит общество. «Думаю, что есть определенные надежды на выход из ситуации, хотя насколько они обоснованы — это большой вопрос. Пока у автомобилисты еще терпят простой в многочасовых очередях на АЗС. Я даже не заметил серьезной критики в связи с доставкой топлива из Грузии», отметил он.

«Топливный бизнес находится в частных руках, тут присутствие государства минимально, и рычагов для регулирования мало. Хотя в период президентства Аслана Бжании была допущена монополизация рынка «Роснефтью», были перекрыты все альтернативные источники поступления. Над вопросами топливной безопасности, я думаю, власти до кризиса мало задумывались. Но топливо, которое попало в Абхазию из Грузии, конечно поступило не без ведома властей, скорее всего, на этом этапе санкционирование поставки. Это и есть участие государства», - резюмировал эксперт.

Кавказовед, много лет изучающий Абхазию, отметил, что рост цен на бензин стали очень чувствительными для Абхазии.  «Все привыкли, что бензин в Абхазии был дешевле, чем в России. В итоге в тяжелой ситуации оказались те, кто занимается сельским хозяйством (хотя там больше нужен дизель, с которым ситуация полегче); те, кто завязаны на туризм – трансфер и экскурсии, те, кто занят грузоперевозками», - отметил собеседник, не пожелавший публиковать свое имя.

Что касается возможных альтернативных источников поставок, эксперт заметил, что речь может идти о поставках из Азербайджана. «Та партия, что была привезена из Грузии была распределена в Галском районе, где с бензином совсем плохо. На общей ситуации эти поставки не сказались. Закупки бензина в других странах кроме России маловероятны. Вариант поставок из Турции сложен: во-первых, дорого, а во-вторых, перевозки по морю небезопасны», - заключил он.

Эксперт заявил, что кризис продемонстрировал уязвимости абхазской системы поставок бензина. «Здесь сошлись два фактора. Во-первых, это было впервые. Плюс сказалась неэффективность абхазских чиновников», - отметил он.

Другой кавказовед, также говоривший на условиях анонимности, указал на различие поставок бензина из Грузии, вызвавших критику оппозиции в этой стране, и взаимодействием Сухума и Тбилиси в сфере электроэнергетике. «ИнгуриГЭС находится в совместном владении, и есть договоренность о том, что энергия делится в пропорции 60 на 40. В зимний период Абхазия иногда получает 100%. Собственно, потому что электричество получает и Грузия, грузинская оппозиция не устраивает шум по этому поводу», - счел собеседник. 

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией Грузии и непризнанной Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100% акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Водители рассказали об очередях на абхазских АЗС
 
Виталий, водитель из Сухума, рассказал, что время в очередях за бензином составляют 5-6 часов. «Сам я заправился 4 августа в Адлере, набрал полный бак, с тех пор пока не заправлялся», - отметил он. 

Соучредитель компании PapaTur из Гагры Адамыр рассказал, что цена на бензин А-95 выросла до 95-100 рублей. «Очереди большие. Я заправлялся три дня назад, стоял 12 часов», - заявил он. При этом, по его словам, в последние несколько дней ситуация начала стабилизироваться. «Уже есть АЗС, где можно заправится за 10-15 минут», - подчеркнул он. 

Как информировал "Кавказский узел", проблемы с доступностью бензина в Абхазии сохраняются в течение августа. 15 августа жители Абхазии, комментируя отчет министра энергетики Батала Мушбы, указали на высокие цены на частных АЗС и отсутствие заметного улучшения ситуации с очередями.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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