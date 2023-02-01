01 февраля 2023, 07:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, Ингур ГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. Ингури ГЭС была построена в 1970-х годах. Мощность электростанции – 1300 МВт. Ежегодно станция вырабатывала около 4,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляло 45% от всей электроэнергии, производимой в Грузии.

После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Гальском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% - Грузия.

18 января 2021 года Ингурская ГЭС была остановлена для ремонта деривационного тоннеля, на это время абхазские энергетики призвали жителей экономить электроэнергию. В апреле этого же года ремонт был завершен и в Абхазии были отменены веерные отключения электроэнергии.



Споры о собственности

После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Гальском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства.

Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% - Грузия."

Из-за аварийного состояния станция работает на уровне 50% от проектной мощности.

Когда в ноябре 2008 года Грузия выставила на торги ряд гидроэлектростанций, в частности, Ингури ГЭС, вице-президент ОАО "Азерэнерджи" Марлен Аскеров заявил, что Азербайджан может принять участие в приватизации электростанций в Грузии. По его словам, Баку был готов участвовать в приватизации, но поскольку для покупки таких станций нужны значительные средства, вопрос требует решения в правительстве Азербайджана. Предложение Аскерова вызвало непонимание в Абхазии. Глава абхазской госкомпании "Черноморэнерго" Резо Зантария выразил удивление происходящим: "Как это будет происходить на деле? Азербайджанские энергетики не могут не знать, что Ингури ГЭС находится на самой границе, и так просто вопрос приватизации не может решиться".

Меморандум

30 декабря 2008 года министерством энергетики Грузии и "Интер РАО ЕЭС" был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам эффективной эксплуатации Ингури ГЭС. Свои подписи поставили председатель правления ОАО "Интер РАО ЕЭС" Евгений Дод и министр энергетики Грузии Александр Хетагури. Согласно документу, стороны выразили намерение разработать программу эффективной эксплуатации Ингури ГЭС, рассчитанную не менее чем на 10 лет.

Согласно меморандуму, 100 процентов акций Ингури ГЭС остаются во владении Грузии, и ИнтерРАО получает возможность использовать плотину в Самегрело-Земо-Сванети и генераторы на территории Абхазии. Интер РАО продает электроэнергию как в Абхазию, так и в Россию. В 2006-2012 годах Россия поставила Грузии 3,3 млрд кВт/ч электроэнергии в летнее время.

Подписание меморандума вызвало негативную реакцию с абхазской стороны. В частности, президент Абхазии Сергей Багапш выказал острое недовольство по поводу подписания соглашения о совместном использовании Ингури ГЭС. "Власти Абхазии не допустят ущемления интересов республики при эксплуатации", - заявил Багапш. По словам Сергея Багапша, "Руководство Абхазии готово вести переговоры с "Интер РАО ЕЭС" о сотрудничестве в энергетической области, но не подпишет никакого соглашения, которое ущемляло бы интересы нашей республики и народа".

Абхазское руководство подчеркивало, что переговоры по поводу ГЭС без участия абхазской стороны невозможны. Как заявил в 2009 году министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, "договор по Ингури ГЭС может быть подписан только с нашим участием, с учетом наших интересов".

После подписания меморандума, уже в январе 2009 года, грузинская оппозиция подвергла руководство страны резкой критике, обвинив его в "тайной сделке" с российской стороной и "продаже" грузинских интересов.

В 2009 году Сергей Багапш в интервью "Кавказскому узлу" отмечал, что Ингури ГЭС является собственностью Абхазии. При этом возможен вариант совместной эксплуатации в рамках энергетического сотрудничества с Россией.

В октябре 2012 года Каха Каладзе, кандидат в министры энергетики Грузии от коалиции "Грузинская мечта", заявил, что меморандум, который был заключен в декабре 2008 года, будет пересмотрен.

4 ноября 2014 года в интервью "Кавказскому узлу" президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил: "Разногласия до сих пор не сняты. Ингури ГЭС находится на территории Абхазии и принадлежит абхазскому государству".

В тот же день, 4 ноября 2014 года, следственным управлением генпрокуратуры Абхазии было возбуждено уголовное дело в отношении работников РУП "Черноморэнерго" по признакам статей 330 часть 1 (подделка официального документа) и 156 часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия .

Расследование уголовного дела

5 декабря 2014 года генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия в ходе пресс-конференции о расследовании деятельности госкомпании "Черноморэнерго" сообщил о том, что ИнгурГЭС с 2008 года не входила в состав "Черноморэнерго". 18 июня 2014 года в ответ на запрос и.о. секретаря Совета безопасности Республики Абхазия Автандила Гарцкии гендиректор государственной компании "Черноморэнерго" Резо Зантария сообщил, что ООО "ИгнурГЭС" (и входящая в ее состав перепадная ГЭС-1) являлось юридическим лицом Республики Грузия, и все ремонтно-восстановительные работы и поставка оборудования финансировались правительством Грузии через "Грузэнерго", которое с 2008 года является собственником ООО "ИнгурГЭС".

Также генпрокурор Абхазии А. Ломия сообщил, что следственным органам предстоит выяснить правомочность передачи ИнгурГЭС Грузии, а также прояснить законность финансовых операций по перекачиванию бюджетных средств на счета "Черноморэнерго" .

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