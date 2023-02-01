01 февраля 2023, 07:18
Ингури ГЭС
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, Ингур ГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. Ингури ГЭС была построена в 1970-х годах. Мощность электростанции – 1300 МВт. Ежегодно станция вырабатывала около 4,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляло 45% от всей электроэнергии, производимой в Грузии.
После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Гальском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% - Грузия.
18 января 2021 года Ингурская ГЭС была остановлена для ремонта деривационного тоннеля, на это время абхазские энергетики призвали жителей экономить электроэнергию. В апреле этого же года ремонт был завершен и в Абхазии были отменены веерные отключения электроэнергии.
Споры о собственности
После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Гальском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. 1
Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% - Грузия." 2
Из-за аварийного состояния станция работает на уровне 50% от проектной мощности. 3
Когда в ноябре 2008 года Грузия выставила на торги ряд гидроэлектростанций, в частности, Ингури ГЭС, вице-президент ОАО "Азерэнерджи" Марлен Аскеров заявил, что Азербайджан может принять участие в приватизации электростанций в Грузии. По его словам, Баку был готов участвовать в приватизации, но поскольку для покупки таких станций нужны значительные средства, вопрос требует решения в правительстве Азербайджана. 4 Предложение Аскерова вызвало непонимание в Абхазии. Глава абхазской госкомпании "Черноморэнерго" Резо Зантария выразил удивление происходящим: "Как это будет происходить на деле? Азербайджанские энергетики не могут не знать, что Ингури ГЭС находится на самой границе, и так просто вопрос приватизации не может решиться". 5
Меморандум
30 декабря 2008 года министерством энергетики Грузии и "Интер РАО ЕЭС" был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам эффективной эксплуатации Ингури ГЭС. 6 Свои подписи поставили председатель правления ОАО "Интер РАО ЕЭС" Евгений Дод и министр энергетики Грузии Александр Хетагури. Согласно документу, стороны выразили намерение разработать программу эффективной эксплуатации Ингури ГЭС, рассчитанную не менее чем на 10 лет. 7
Согласно меморандуму, 100 процентов акций Ингури ГЭС остаются во владении Грузии, и ИнтерРАО получает возможность использовать плотину в Самегрело-Земо-Сванети и генераторы на территории Абхазии. Интер РАО продает электроэнергию как в Абхазию, так и в Россию. В 2006-2012 годах Россия поставила Грузии 3,3 млрд кВт/ч электроэнергии в летнее время.
Подписание меморандума вызвало негативную реакцию с абхазской стороны. В частности, президент Абхазии Сергей Багапш выказал острое недовольство по поводу подписания соглашения о совместном использовании Ингури ГЭС. "Власти Абхазии не допустят ущемления интересов республики при эксплуатации", - заявил Багапш. По словам Сергея Багапша, "Руководство Абхазии готово вести переговоры с "Интер РАО ЕЭС" о сотрудничестве в энергетической области, но не подпишет никакого соглашения, которое ущемляло бы интересы нашей республики и народа".
Абхазское руководство подчеркивало, что переговоры по поводу ГЭС без участия абхазской стороны невозможны. Как заявил в 2009 году министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, "договор по Ингури ГЭС может быть подписан только с нашим участием, с учетом наших интересов". 8
После подписания меморандума, уже в январе 2009 года, грузинская оппозиция подвергла руководство страны резкой критике, обвинив его в "тайной сделке" с российской стороной и "продаже" грузинских интересов. 9
В 2009 году Сергей Багапш в интервью "Кавказскому узлу" отмечал, что Ингури ГЭС является собственностью Абхазии. При этом возможен вариант совместной эксплуатации в рамках энергетического сотрудничества с Россией.
В октябре 2012 года Каха Каладзе, кандидат в министры энергетики Грузии от коалиции "Грузинская мечта", заявил, что меморандум, который был заключен в декабре 2008 года, будет пересмотрен. 10
4 ноября 2014 года в интервью "Кавказскому узлу" президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил: "Разногласия до сих пор не сняты. Ингури ГЭС находится на территории Абхазии и принадлежит абхазскому государству".
В тот же день, 4 ноября 2014 года, следственным управлением генпрокуратуры Абхазии было возбуждено уголовное дело в отношении работников РУП "Черноморэнерго" по признакам статей 330 часть 1 (подделка официального документа) и 156 часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия 11.
Расследование уголовного дела
5 декабря 2014 года генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия в ходе пресс-конференции о расследовании деятельности госкомпании "Черноморэнерго" сообщил о том, что ИнгурГЭС с 2008 года не входила в состав "Черноморэнерго". 18 июня 2014 года в ответ на запрос и.о. секретаря Совета безопасности Республики Абхазия Автандила Гарцкии гендиректор государственной компании "Черноморэнерго" Резо Зантария сообщил, что ООО "ИгнурГЭС" (и входящая в ее состав перепадная ГЭС-1) являлось юридическим лицом Республики Грузия, и все ремонтно-восстановительные работы и поставка оборудования финансировались правительством Грузии через "Грузэнерго", которое с 2008 года является собственником ООО "ИнгурГЭС".
Также генпрокурор Абхазии А. Ломия сообщил, что следственным органам предстоит выяснить правомочность передачи ИнгурГЭС Грузии, а также прояснить законность финансовых операций по перекачиванию бюджетных средств на счета "Черноморэнерго" 12.
Источники:
- Акции Ингури ГЭС останутся в собственности Грузии. // Новости-Грузия, 12.01.2009.
- Интер РАО" войдет в грузинские воды // Коммерсант, 13.01.2009.
- Абхазия планирует заключить договор с "ИнтерРАО ЕЭС" // GeorgiaTimes, 24.03.2009.
- Сухум отказал Баку в покупке Ингури ГЭС // Независимая газета, 27.11.2008.
- Сухум отказал Баку в покупке Ингури ГЭС // Независимая газета, 27.11.2008.
- Соглашение по Ингури ГЭС будет пересмотрено – Каха Каладзе // Новости-Грузия, 17.10.2012.
- Ингури ГЭС: компромисс найден? // GeorgiaTimes, 11.01.2009.
- Непризнанная Ингури ГЭС. //Независимая газета, 20.01.2009.
- Соглашение по Ингури ГЭС будет пересмотрено – Каха Каладзе // Новости-Грузия, 17.10.2012.
- Соглашение по Ингури ГЭС будет пересмотрено – Каха Каладзе // Новости-Грузия, 17.10.2012.
- Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении работников РУП «Черноморэнерго» // Апсныпресс,4.11.2014.
- Сенсации от генпрокурора // Эхо Кавказа, 05.12.2014.
Автор: Кавказский Узел