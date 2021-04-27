Ингурская ГЭС возобновила работу

27 апреля 2021, 19:09

После ремонта введена в эксплуатацию Ингурская ГЭС, которая снабжает электричеством жителей Грузии и Абхазии. На фоне сообщения о запуске ГЭС в Абхазии отменены веерные отключения электроэнергии.

Как писал "Кавказский узел", 18 января Ингурская ГЭС была остановлена для ремонта деривационного тоннеля, на это время абхазские энергетики призвали жителей экономить электроэнергию. Работы необходимо завершить в трехмесячный срок, пока технически возможны временные поставки электричества из России в Абхазию, указали в компании "Черноморэнерго".

С 15 ноября 2020 года компания "Черноморэнерго" ввела график отключений электроэнергии в Абхазии. Жителям разных районов отключали свет трижды в день по два часа. 21 ноября ограничения были сокращены до четырех часов в день, а 26-го — до двух. По словам гендиректора "Черноморэнерго" Михаила Логуа, энергетики связывают проблему с массовой установкой оборудования для майнинга. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Ингурская ГЭС введена в эксплуатацию после завершения ремонта деривационного (гидротехнического) тоннеля. ГЭС была подключена к единой сети сегодня, в 17:40 (16:40 мск), сообщило сегодня издание "Новости-Грузия".

Ремонт был завершен раньше установленного срока, в связи с этим ГЭС запущена не 1 мая, как планировалось, а на несколько дней раньше, проинформировал "Интерфакс".

В связи с запуском в эксплуатацию Ингурской ГЭС график веерных отключений электричества по всей территории Абхазии отменен, сообщила сегодня пресс-служба компании "Черноморэнерго". "В течение недели энергосистема Абхазии будет работать в тестовом режиме, поэтому возможны незначительные перебои в подаче электроэнергии", - говорится в сообщении в Facebook компании.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Гальском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% - Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".