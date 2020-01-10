Хаджимба Рауль Джумкович

10 января 2020, 15:39

Абхазский государственный деятель, политик. Вице-президент Абхазии в 2005-2009 годах. Президент Абхазии с 2014 года. Кандидат в президенты 2019 года.

Биография

Рауль Хаджимба родился 21 марта 1958 года в городе Ткварчели (с 1992 года - Ткуарчал) на юге Абхазской АССР (Грузинская ССР). По другим данным, Хаджимба родился в селе Эшеры Сухумского района, а фамильные корни его отца уходят в Очамчирский район . Хаджимбу называют сыном отца двоюродной сестры Мераба Кишмарии, одного из лидеров влиятельного объединения ветеранов войны "Амцахара" и министра обороны Абхазии с 2007 года .

В 1965 году поступил в ткварчельскую среднюю школу №2, с 1972 по 1975 год учился в ткварчельской средней школе №5.

Работа и учеба

После окончания школы работал слесарем на Ткварчельской ГРЭС.

С 1976 по 1978 год служил в Советской армии в войсках ПВО. После службы в армии работал в Ткварчельском горкоме комсомола.

С 1978 по 1979 год работал слесарем в доме отдыха "Гумиста" Сухумского района.

В 1979 – 1984 годах учился на историко-юридическом факультете Абхазского государственного университета. После окончания университета начал работать юрисконсультом на Сухумском химзаводе .

Школа КГБ

С 1985 по 1986 год прошел обучение в школе КГБ для лиц с высшим образованием в городе Минске (в те же годы в этом учебном заведении учился Мурат Зязиков, президент Ингушетии в 2002 – 2008 годах ).

С 1986 по 1992 год был сотрудником КГБ в городе Ткварчели.

Абхазо-грузинская война

Во время абхазо-грузинской войны 1992-1993 годов был начальником военной разведки и контрразведки Восточного фронта. За боевые заслуги награжден "Орденом Леона".

После окончания войны с 1993 по 1995 год работал начальником отдела СГБ Абхазии .

В послевоенный период

В 1995 - 1996 годах работал водителем в международной гуманитарной организации "Первичная помощь" (Première Urgence ).



В 1996 - 1998 годах занимал пост начальника отдела по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Абхазии.



В 1998 - 1999 годах занимал пост заместителя председателя Государственного таможенного комитета .

В 1999 году Р.Хаджимбе было присвоено звание генерал-майора.

В правительстве Абхазии

С 1999 по 2001 год был председателем Службы государственной безопасности Абхазии и первым вице-премьером кабинета министров республики.

В 2001 - 2002 годах - первый вице-премьер кабинета министров.



В 2002 - 2003 годах - министр обороны, вице-премьер Абхазии.



С 2003 года - премьер-министр Абхазии.

С января 2005 по май 2009 года занимал пост вице-президента Республики Абхазия .

В оппозиции

28 мая 2009 года Р.Хаджимба заявил о своем решении уйти в отставку с поста вице-президента. По его словам, причиной этого стали последние действия руководства Абхазии в ответ на выступления оппозиционных сил республики.



В феврале 2010 года Рауль Хаджимба призвал оппозиционные силы Абхазии консолидироваться, чтобы жестко и объективно влиять на действия властей - команду Сергея Багапша, а также определить стратегию и тактику на будущее. В то же время Хаджимба еще раз заявил, что он не собирается идти во власть. "Это мое твердое убеждение, и я исхожу из своего собственного мнения".

12 мая 2010 года в Сухуме Рауль Хаджимба возглавил оппозиционную республиканскую партию "Форум народного единства Абхазии", получив единогласную поддержку делегатов съезда партии . Выступая на съезде, Хаджимба подчеркнул, что "власти всеми своими действиями доказывают, что не способны консолидировать общество, вести грамотную кадровую политику, осуществлять преобразования в различных сферах жизнедеятельности страны".

Участие в президентских выборах

2004

В декабре 2004 года баллотировался на пост президента Абхазии. Кандидатуру Р.Хаджимбы активно поддерживали российские власти. Однако в первом туре выборов победил другой кандидат - Сергей Багапш, после чего в республике сложилась крайне напряженная ситуация, чреватая внутриабхазским вооруженным конфликтом. После переговоров с Сергеем Багапшем было принято компромиссное решение идти на выборы единым блоком: С.Багапш - в президенты, Р.Хаджимба - в вице-президенты.

2009

На очередных выборах президента Абхазии, которые состоялись 12 декабря 2009 года, Рауль Хаджимба вновь выставил свою кандидатуру и набрал 15,4% против 59,37% голосов победившего Сергея Багапша. Результаты других кандидатов: Заур Ардзинба 10,6%, Беслан Бутба - 7,9%, Виталий Бганба - 1,5% .

2011

26 августа 2011 года на досрочных президентских выборах Р.Хаджимба также выдвигал свою кандидатуру на пост главы Абхазии. Результат - 19,83% голосов избирателей - не устроил избирательный штаб Рауля Хаджимбы. 13 декабря штаб выступил с заявлением, в котором сообщалось о массовых нарушениях законодательства в ходе подготовки выборов и проведения голосования по выборам президента Республики Абхазия. Президентом был избран Александр Анкваб, получивший 54,86% голосов .

2014

27 мая 2014 года в Сухуме после антиправительственного митинга произошли беспорядки, в ходе которых группа людей стала штурмовать здание администрации президента. Рауль Хаджимба заявил, что оппозиция в Абхазии берет на себя управление республикой. Александр Анкваб в ходе переговоров с лидерами оппозиционных движений принял решение отправить в отставку кабинет министров. Также приводилась информация о том, что президент согласился отправить в отставку генпрокурора и руководителей двух районов. Однако на следующий день Александр Анкваб опроверг все прозвучавшие заявления об отставке правительства, генпрокурора и руководителей районов, назвав произошедшее попыткой госпереворота.

12 июня на расширенном заседании Временного народного совета и Координационного совета политических партий и общественных организаций один из лидеров оппозиции, депутат парламента Рауль Хаджимба озвучил предложение о добровольной отставке главы ЦИК Батала Табагуа.

17 июня 2014 года Координационный совет партий и общественных организаций Абхазии на заседании принял рекомендательное решение о выдвижении и поддержке Рауля Хаджимбы на выборах президента республики в тандеме с Виталием Габнией. Лидер Партии экономического развития Абхазии Беслан Бутба уже заявил о поддержке Хаджимбы.

17 июня Координационный совет (КС) партий и общественных организаций Абхазии на заседании принял рекомендательное решение о выдвижении и поддержке тандема Рауль Хаджимба – Виталий Габния на выборах президента республики. 18 июня Координационный совет партий и общественных организаций Абхазии объявил, что рекомендует для выдвижения кандидатуру Хаджимбы.

Исполняющий обязанности вице-премьера страны, лидер входящей в КС Партии экономического развития Абхазии Беслан Бутба заявил на пресс-конференции в Сухуме о поддержке кандидатуры Рауля Хаджимбы.

1 июля на съезде "Форума народного единства Абхазии" (ФНЕА) делегаты приняли единогласное решение о выдвижении своего лидера Рауля Хаджимбы кандидатом в президенты на досрочных выборах президента республики.

14 июля 2014 года Рауль Хаджимба зарегистрирован ЦИК кандидатом на пост президента.

25 августа 2014 года Центральная избирательная комиссия Абхазии со ссылкой на предварительные данные после обработки 100% бюллетеней объявила о победе кандидата Рауля Хаджимбы на президентских выборах с результатом 50,60% голосов избирателей.

На посту президента Абхазии

25 сентября 2014 года на сессии Народного собрания Абхазии Рауль Хаджимба принес присягу на верность народу на абхазском языке. В соответствии с законом "О выборах Президента Республики Абхазия" с этого момента глава государства приступил к осуществлению своих полномочий. Примечательно, что на инаугурации присутствовали все соперники Рауля Хаджимбы по выборам – Леонид Дзапшба, Мераб Кишмария и Аслан Бжания.

4 ноября 2014 года Рауль Хаджимба в интервью "Кавказскому узлу" заявил о том, что в ходе политического кризиса "Александр Анкваб ушел сам". "Если Вы хотите услышать мою собственную оценку, то во власть мы пришли самостоятельно. Никто нам не помогал, и никто не способствовал. Единственное, могу сказать, что в тот кризисный период российская сторона в лице Суркова и Нургалиева содействовала тому, чтобы конфликт не разгорелся, чтобы не произошло столкновения между сторонами".

24 ноября 2014 года в Сочи президенты Владимир Путин и Рауль Хаджимба подписали договор о союзничестве и стратегическом партнерстве России и Абхазии. В нем оговаривался вопрос наращивания сотрудничества России и Абхазии в разных областях, прежде всего в сферах безопасности и экономики. На "Кавказском узле" размещен текст подписанного Хаджимбой и Путиным договора.

21 октября 2015 года участники внеочередного съезда оппозиционной партии "Амцахара" выразили недоверие Раулю Хаджимбе как президенту и потребовали его немедленной отставки. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что не собирается выполнять требования оппозиции и покидать свой пост до окончания срока своих полномочий.

Протесты оппозиции в июле 2016 года

5 июля 2016 года после внеочередного съезда партии "Амцахара" в Сухуме сторонники оппозициии организовали митинг, потребовав отставки главы МВД Абхазии Леонида Дзапшбы и переноса референдума о досрочных выборах главы республики. Акция завершилась попытками штурма здания МВД. В ходе беспорядков пострадали 19 человек, а девятерым понадобилась госпитализация.

5 июля Р.Хаджимба объявил о временном отстранении главы МВД Абхазии Л.Дзапшбы, но категорически отказался выполнить требование оппозиции перенести сроки проведения референдума о досрочных выборах президента на начало осени, назвав действия оппозиции попыткой дестабилизировать ситуацию в Абхазии.

Хаджимба заявил, что удовлетворил три из семи требований, включенных в резолюцию съезда партии "Амцахара": предоставление эфира на АГТРК, создание Общественного наблюдательного совета при АГТРК, согласие на голосование на референдуме по паспортам с истекшими сроками действия.

Вечером 6 июля в Сухуме прошел митинг сторонников президента Рауля Хаджимбы, на котором он заявил, что если "наш народ примет решение, чтобы Хаджимба ушел в отставку, я приму его. Но если этого не будет, я буду до конца бороться со всеми этим негативом, который есть в нашем государстве. Меня никто не сможет напугать".

Блок оппозиционных сил Абхазии опубликовал обращение к народу, заявив, что расценивает отказ президента Рауля Хаджимбы перенести на осень референдум о досрочных выборах президента как провоцирование новых массовых акций протеста.

9 июля оппозиция в Абхазии отказалась участвовать в референдуме ввиду отсутствия "условий для свободного волеизъявления народа, невозможностью проведения разъяснительной и агитационной работы".

10 июля 2016 года состоялся референдум о досрочных выборах президента республики, в котором должны были участвовать 128 тысяч зарегистрированных избирателей. Крайне низкая явка привела к фактическому провалу инициированного оппозицией референдума, а ЦИК Абхазии признал его несостоявшимся.

"Общее число принявших участие в голосовании граждан 1628 человек, что составляет 1,23% от общего количества голосующих", - сказал глава ЦИК.

12 июля президент Абхазии Р.Хаджимба заявил, что в отношении организаторов попыток штурма здания МВД начато расследование уголовных дел о массовых беспорядках.

Выборы президента Абхазии в 2019 году

После передачи 25 декабря 2017 года Грузии одного из лидеров «Лесных братьев» Георгия Лукавы, осужденного Верховным судом Абхазии на 20 лет строгого режима Рауль Хаджимба подвергся жесткой критике со стороны оппозиции. В итоге, в январе 2018 года политические партии «Амцахара» и «Единая Абхазия», Фонд социально-экономических и политических исследований «Апра», общественные организации «Кьаразаа», «Абзанхара», «Наш дом - Абхазия» и «Союз ветеранов и молодежи Апсны» объединились с целью добиться его отставки с поста президента.

Опрошенные «Кавказским узлом» абхазские журналисты отмечали, что, несмотря на сильные позиции Рауля Хаджимбы, его победа не гарантирована, и многие избиратели оценивают последние пять лет как годы, потерянные для развития страны.

Основным противником Хаджимбы должен был стать лидер блока оппозиционных сил Аслан Бжания, но из-за болезни последнего, от оппозиции выдвинулось несколько кандидатов.

25 августа в первом туре Рауль Хаджимба получил 20 544 голосов (23,85%). Менее, чем на 2% от него отстал Алхас Квициния, поддержанный Бжания. Хаджимба и Квициния вышли во второй тур. По его итогам Квициния снова уступил Хаджимбе, теперь 1,22% голосов.

Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов (закон не поясняет, как учитывать голоса, поданные против всех кандидатов в президенты). В Верховном суде Абхазии рассматривается дело по иску Квицинии, который оспаривает избрание Хаджимбы.

9 января 2020 года акция протеста оппозиции привела к штурму здания администрации президента. Участники протестов потребовали досрочных выборов президента Абхазии, а сторонники президента назвали протесты в Сухуме попыткой госпереворота. При этом абхазский парламент принял проект постановления с предложением о досрочном сложении полномочий президента.

Хаджимба отказался добровольно покинуть свой пост, но проявил готовность встретиться с представителями "Блока оппозиционных сил" и провести переговоры, чтобы разрядить напряженную политическую ситуацию в стране.

Семейное положение

Женат на абхазке из рода Кучуберия – Саиде Терентьевне Кучуберия, имеет двоих детей: дочь Диана и сын Инал.

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