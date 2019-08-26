Алхас Квициния. Фото: скриншот видео apsny.today https://www.youtube.com/watch?v=MwzGfq3E90U

26 августа 2019, 16:42

Квициния Алхас Алексеевич

Абхазский государственный деятель, председатель политической партии «Амцахара», кандидат в президенты Абхазии (2019).

Выборы президента Абхазии

10 июля 2019 года партия «Амцахара» выдвинула кандидатом в президенты Абхазии Алхаса Квицинию. Изначально партия планировала выдвинуть лидера блока оппозиционных сил 1 Аслана Бжанию, но из-за болезни последнего приняла решение о выдвижении своего председателя.

Сам Квициния заявил на съезде: «Наш лидер был отравлен. Это мое сугубо личное мнение. Я думаю, вы ее разделяете. И никакая прокуратура, никто в Абхазии, переводя это на пищевое отравление, на пневмонию, меня в этом не переубедят никогда» 2.

Лидер партии отметил, что он не готовился к должности президента, но сама оппозиция была подготовлена к выборам. Он заявил, что разделяет программу, которую озвучивал Аслан Бжания и в его команде будут люди, имеющие опыт работы в руководстве страны.

В первом туре за Квицинию было подано 18 929 голосов или 21,97%. Это на 2% меньше, чем у лидера голосования Рауля Хаджимбы. Оба прошли во второй тур.

Партийная деятельность

22 мая 2015 года в «Амцахаре» прошел пятый съезд, на котором было объявлено об уходе партии в оппозицию. 4 июня политсовет избрал Алхаса Квицинию председателем совета 3. А 21 октября на шестом съезде «Амцахары» Квицинию избрали председателем партии 4.

Биография

Родился в 1969 году в городе Сухум.

Выпускник сухумской средней школы №10. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности «агроном».

Ветеран Отечественной войны 1992-1993 годов. Награжден медалью «За отвагу».

С 2005 по 2014 г работал заместителем главы администрации Сухума.

Примечания

  1. Создан 14 июля 2015 года. В блок входят: партия «Амцахара», Фонд социально-экономических и политических исследований «АПРА» Аслана Бжании, общественные организации «Женщины в политике» и «Абзанхара»
  2. Алхас Квициния: ничьи интересы я никогда не обслуживал и обслуживать не собираюсь // Апсадгьыл-инфо, 10 июля 2019 года
  3. Алхас Квициния избран председателем политсовета республиканской политической партии «Амцахара» // Абхазия-Информ, 4 июня 2015 года
  4. Алхас Квициния избран председателем политической партии «Амцахара» // Абхазия-Информ, 21 октября 2015 года

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