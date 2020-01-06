06 января 2020, 23:54
Арестован третий подозреваемый в убийстве у сухумского ресторана
Решение об аресте третьего подозреваемого по делу о резонансном убийстве трех человек около ресторана "Сан-Ремо" вынес сегодня сухумский городской суд.
"Кавказский узел" писал, что 22 ноября 2019 года люди в масках открыли стрельбу возле входа в сухумский ресторан "Сан-Ремо", два человека были убиты, а 3 декабря в больнице умерла одна из четверых раненых. Двое из подозреваемых в этом убийстве оказались бывшими силовиками. Одного суд отправил под стражу до 15 февраля, второй арестован до 29 февраля.
Сегодня по решению суда до 3 марта арестован третий подозреваемый, 39-летний житель Сухума, сообщила на своем сайте Генпрокуратура Абхазии. Еще один мужчина, по данным ведомства, объявлен в розыск по этому делу.
В декабре 2019 года президент Абхазии уволил глав МВД и прокуратуры. Их оставкам предшествовали митинги родственников убитых у ресторана в Сухуме, но президент заявил, что эти кадровые решения приняты по результатам работы силовиков, а не под давлением общества.
"Гарри Аршба объяснился за нераскрытое преступление в Сухуме", "Абхазские силовики освободили похищенного местного жителя", "Журналисты поспорили о политической подоплеке протестного митинга в Сухуме".
06 января 2020, 23:01
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06 января 2020, 20:55
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06 января 2020, 19:51
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Дашгын Агаларов, получивший политубежище в Норвегии и сотрудничающий с Turan Tv, задержан в аэропорту Гданьска. Власти Азербайджана продолжают охоту на инакомыслящих даже за пределами страны, констатировал ведущий Turan Tv Фикрет Гусейнли.
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