06 января 2020, 23:54

Арестован третий подозреваемый в убийстве у сухумского ресторана

Решение об аресте третьего подозреваемого по делу о резонансном убийстве трех человек около ресторана "Сан-Ремо" вынес сегодня сухумский городской суд.

"Кавказский узел" писал, что 22 ноября 2019 года люди в масках открыли стрельбу возле входа в сухумский ресторан "Сан-Ремо", два человека были убиты, а 3 декабря в больнице умерла одна из четверых раненых. Двое из подозреваемых в этом убийстве оказались бывшими силовиками. Одного суд отправил под стражу до 15 февраля, второй арестован до 29 февраля.

Сегодня по решению суда до 3 марта арестован третий подозреваемый, 39-летний житель Сухума, сообщила на своем сайте Генпрокуратура Абхазии. Еще один мужчина, по данным ведомства, объявлен в розыск по этому делу.

В декабре 2019 года президент Абхазии уволил глав МВД и прокуратуры. Их оставкам предшествовали митинги родственников убитых у ресторана в Сухуме, но президент заявил, что эти кадровые решения приняты по результатам работы силовиков, а не под давлением общества.

Примечание:

"Гарри Аршба объяснился за нераскрытое преступление в Сухуме", "Абхазские силовики освободили похищенного местного жителя", "Журналисты поспорили о политической подоплеке протестного митинга в Сухуме".

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