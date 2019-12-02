Глава МВД Абхазии Гарри Аршба. Фото: пресс-служба МВД Республики Абхазия http://mvdra.org/

02 декабря 2019, 22:17

Гарри Аршба объяснился за нераскрытое преступление в Сухуме

Бывший министр внутренних дел Гарри Аршба отверг обвинения родственников убитых при обстреле в Сухуме 22 ноября в причастности к преступлению. Аршба пожаловался на "низкое" материально-техническое оснащение полицейских и уточнил, что розыск продолжается.

Как писал "Кавказский узел", сегодня президент Абхазии после отчета о ходе расследования совершенных в ноябре преступлений подписал указ об освобождении Гарри Аршбы с поста главы МВД. Этого же сегодня требовали и на митинге родственники убитых при обстреле ресторана в Сухуме 22 ноября. Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Абхазии назначен и.о. заместителя главы ведомства Леван Кварацхелия. 

22 ноября в Сухуме в результате стрельбы, открытой неизвестными в масках, погибли два человека. Четыре человека получили ранения. Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже был обнаружен сгоревшим. 24 ноября врачи рассказали, что раненая официантка находится в коме. 27 ноября женщине сделали операцию, врачи назвали ее состояние тяжелым.

Участники сегодняшней акции протеста в Абхазии обвинили Гарри Аршбу в причастности к преступлению 22 ноября, однако эти обвинения бывший министр внутренних дел отверг, сообщает РИА "Новости".

"Высказывания […] о моей причастности к убийству Авидзба и Шамба, абсурдны. Я к этому преступлению никакого отношения не имею, а наоборот прикладывал все усилия, чтобы это дерзкое преступление было раскрыто, а лица, причастные к нему, были наказаны", - цитирует сегодня агентство Аршбу.

22 ноября все въезды и выезды из Сухума были перекрыты, а ведомство экстренно приступило к оперативно-разыскным мероприятиям, которые проводятся по сей день, сообщил Аршба. Бывший министр также отметил, что глава республики поручил сотрудникам МВД раскрыть преступление в течение трех дней.

"Подобные преступления представляют собой особо тяжкий вид преступления, поэтому за такой срок раскрыть их тяжело. Несмотря на то, что материально-техническое оснащение сотрудников МВД очень низкое, они не сидели, сложа руки", - цитирует сегодня Аршбу "Спутник-Абхазия".

Решение президента Абхазии о своей отставке Аршба оспаривать не намерен, поясняет издание.

Парламент Абхазии сегодня также поддержал предложение президента отправить в отставку Зураба Ачбу с поста генерального прокурора.

Напомним, Гарри Аршба на пост главы МВД Абхазии был назначен 12 октября 2017 года. Аршба сменил на посту главы МВД Абхазии Аслана Кобахию после инцидентов с российскими туристами и ряда скандалов, связанных с жалобами правоохранителей на тотальную коррупцию. Президент Рауль Хаджимба потребовал тогда от нового министра ужесточить борьбу с криминалом и "более жестко и активно влиять на криминогенную обстановку в Абхазии".

Примечание:

"Абхазские силовики освободили похищенного местного жителя", "Обстрелян штаб кандидата в президенты Абхазии Аршбы", "Смерть задержанного подняла проблему пыток в Абхазии".

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