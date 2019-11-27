27 ноября 2019, 23:19
Пострадавшая при стрельбе в Сухуме прооперирована
Состояние официантки Доминики Акиртавы, получившей ранение при обстреле ресторана в Сухме, после операции остается тяжелым.
Как писал "Кавказский узел", 22 ноября в Сухуме в результате стрельбы, открытой неизвестными в масках, погибли два человека. Четыре человека получили ранения. Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже был обнаружен сгоревшим. 24 ноября врачи рассказали, что раненая официантка Доминика Акиртава ресторана находится в коме.
Специалисты Центральной республиканской больницы сегодня провели Доминике Акиртаве операцию, передает со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны "Sputnik Абхазия".
"Врачи сделали трахеостомию (операция, при которой в отверстие в трахее устанавливают трубку для поступления воздуха в легкие, - прим. "Кавказского узла") и обработали пулевое ранение", - сообщил сотрудник пресс-службы ведомства.
Эта операция "кардинально не меняет ее состояния", отметил он. Пулю из головы пациентки не извлекли, она остается в крайне тяжелом состоянии, пояснил сотрудник ведомства.
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