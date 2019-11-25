25 ноября 2019, 03:50
Состояние раненной при обстреле ресторана в Сухуме официантки остается крайне тяжелым
Официантка Доминика Акиртава, получившая ранение при обстреле ресторана в столице Абхазии, находится в коме.
Как сообщал "Кавказский узел", 22 ноября в Сухуме в результате стрельбы, открытой неизвестными в масках, погибли два человека. Четыре человека получили ранения. Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже был обнаружен сгоревшим.
Получившая пулевое ранение в голову при обстреле ресторана официантка Доминика Акиртава госпитализирована в Центральную республиканскую больницу. Девушка (21 год) находится в коме, информирует "Спутник Абхазия" 24 ноября. "Состояние Доминики Акиртава без изменений, крайне тяжелое", - приводит издание слова сотрудника приемного покоя больницы.
По данным "Интерфакса", при обстреле были убиты Астамур Шамба и Алхас Авидзба (обоим было по 38 лет). Шамба скончался от полученных ранений на месте, а Авидзба умер в больнице.
"Обстрелян штаб кандидата в президенты Абхазии Аршбы", "Смерть задержанного подняла проблему пыток в Абхазии", "Сотрудники полиции заподозрены в смерти задержанного в Абхазии".
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