Народное собрание Республики Абхазия. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

02 декабря 2019, 19:35

Генпрокурор Абхазии отправлен в отставку

Парламент Абхазии поддержал предложение президента отправить в отставку Зураба Ачбу с поста генерального прокурора.

Как писал "Кавказский узел", Рауль Хаджимба сегодня на совещании с силовиками заслушал отчет о ходе расследования преступлений, совершенных в ноябре в Сухуме. После совещания он подписал указ об отставке Гарри Аршбы с поста главы МВД и заявил, что внесет в парламент представление об освобождении Ачбы с должности генпрокурора.

Депутаты парламента Абхазии рассмотрели представление президента Рауля Хаджимбы об отставке Зураба Ачбы с поста генпрокурора и заместителя Ачбы Эшсоу Какалии. По итогам тайного голосования парламентарии приняли решение об отставке генпрокурора и его заместителя. 

В Народном собрании уточнили, что Ачба и Какалия написали заявление об уходе по собственному желанию, направив его на имя президента, а он в свою очередь внес представление в парламент, передает "Sputnik- Абхазия".

Рауль Хаджимба подписал указ о временно исполняющем обязанности министра внутренних дел Абхазии. Им назначен и.о. заместителя главы МВД Леван Кварацхелия, говорится в сообщении на сайте президента Абхазии.

 "Кавказский узел" писал, что отставки Гарри Аршбы сегодня требовали на митинге родственники убитых при обстреле ресторана в Сухуме 22 ноября. Тогда в результате стрельбы, открытой неизвестными в масках, погибли два человека, четверо получили ранения. Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже был обнаружен сгоревшим. 27 ноября одной из раненых сделали операцию, врачи назвали ее состояние тяжелым.

Примечание:

"Абхазские силовики освободили похищенного местного жителя", "Обстрелян штаб кандидата в президенты Абхазии Аршбы", "Смерть задержанного подняла проблему пыток в Абхазии".

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