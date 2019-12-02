Глава МВД Абхазии Гарри Аршба. Фото: пресс-служба МВД Республики Абхазия http://mvdra.org/

02 декабря 2019, 16:00

Участники протестов в Сухуме добились отставки главы МВД Абхазии

Президент Абхазии после отчета о ходе расследования совершенных в ноябре преступлений подписал указ об освобождении Гарри Аршбы с поста главы МВД. Этого сегодня требовали на митинге родственники убитых при обстреле ресторана в Сухуме 22 ноября.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября в Сухуме в результате стрельбы, открытой неизвестными в масках, погибли два человека. Четыре человека получили ранения. Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже был обнаружен сгоревшим. 24 ноября врачи рассказали, что раненая официантка находится в коме. 27 ноября женщине сделали операцию, врачи назвали ее состояние тяжелым.

Сегодня на совещании с силовиками Рауль Хаджимба заслушал отчет о ходе расследования преступлений, совершенных в ноябре текущего года в городе Сухум, в том числе и обстрела ресторана. «На Совете безопасности [22 ноября] были определены сроки по раскрытию этих преступлений. Результат, который мы имеем, требует от меня принятия решений об отставке министра внутренних дел и внесения в Народное собрание представления об освобождении Генерального прокурора», - заявил по окончании совещания Рауль Хаджимба, слова которого приводятся на сайте президента Абхазии.

Здесь же опубликована новость о том, что сегодня Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Гарри Аршба от должности министра внутренних дел.

Отставки Гарри Аршбы с поста главы МВД потребовали сегодня собравшиеся на митинг в Сухуме родственники убитых при обстреле ресторана 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. "Так не может продолжаться дальше, поэтому мы собрали народ, чтобы объяснить, что мы вынуждены так действовать. Мы хотим, чтобы МВД работало. Если уже народ об этом просит, значит, это точка кипения", - заявил представитель митингующих Ахра Авидзба. 

Он отметил, что родственники убитых лично обращались к президенту со своим требованием и обсуждали отставку Гарри Аршбы.

На площади Свободы в Сухуме на акцию протеста собралось около 300 человек. Помитинговав, они направились к зданию парламента, а, узнав об отставке Гарри Аршбы, начали расходиться, передает «Sputnik Абхазия».

Как писал "Кавказский узел", Гарри Аршба на пост главы МВД Абхазии был назначен 12 октября 2017 года. С 2011 по 2012 год он работал начальником УВД Сухума, а с 2013 года по октябрь 2017 года занимал различные должности в главном управлении МВД России по СКФО. Аршба сменил на посту главы МВД Абхазии Аслана Кобахию после инцидентов с российскими туристами и ряда скандалов, связанных с жалобами правоохранителей на тотальную коррупцию. Президент Рауль Хаджимба потребовал тогда от нового министра ужесточить борьбу с криминалом и "более жестко и активно влиять на криминогенную обстановку в Абхазии".

Примечание:

"Абхазские силовики освободили похищенного местного жителя", "Обстрелян штаб кандидата в президенты Абхазии Аршбы", "Смерть задержанного подняла проблему пыток в Абхазии".

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