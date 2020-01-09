Протестующие начали штурм администрации президента Абхазии

09 января 2020, 14:14

Сторонники проигравшего на выборах Алхаса Квицинии на акции протеста выбили двери здания администрации президента Абхазии, между активистами и силовиками происходят стычки.

Как сообщал "Кавказский узел", кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния обжаловал итоги выборов, но Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить его иск. Квициния подал апелляцию. 18 декабря 2019 года он потребовал отвода судьи Верховного суда Абхазии, так как у того истек срок полномочий, но суд счел ходатайство необоснованным.

Во втором туре выборов президента Абхазии за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

Сегодня у здания администрации президента собрались сотни протестующих, которые попытались пройти внутрь. Работники администрации в связи с протестной акцией отпущены домой, сообщила сегодня "Абхазия-Информ".

Акция началась у Абхазского драматического театра, к зданию администрации протестующие переместились позже. Часть из сотен активистов прорвалась в здание администрации, сломав при этом двери - их сняли с петель и унесли. Между митингующими и силовиками происходят стычки, передает "Sputnik-Абхазия".

Штурм начался около 13.00 мск. Протестующие не только выломали дверь, но и выбили окно, через которое также пытаются проникнуть внутрь задания, информировало РИА "Новости".

Ранее, в 2016 году, активисты, требовавшие перенести референдум о досрочных выборах президента и отставки главы МВД Леонида Дзапшбы, штурмовали здание министерства внутренних дел. Материалы об обострении политической ситуации в Абхазии в 2016 году собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании рассказывается в справке "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографические справки об Алхасе Квицинии и Рауле Хаджимбе.