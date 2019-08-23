Главное о выборах президента Абхазии-2019

23 августа 2019, 21:33

Девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, в это воскресенье будут бороться за пост президента Абхазии. Это уже седьмые выборы президента республики, при этом изначально голосование было запланировано на 21 июля. Однако оппозиция потребовала перенести их из-за болезни Аслана Бжании, основного кандидата на пост главы республики от оппозиции. В итоге голосование было перенесено на 25 августа, однако сам Бжания в выборах в итоге не участвует.

Кто претендует на пост президента

За пост президента Абхазии будут бороться девять кандидатов: действующий глава республики Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба и бывший начальник школы милиции Артур Анкваб.

Почему голосование перенесли на август

Перед президентской кампанией в Сухуме прошли акции протеста. Сторонники одного из лидеров оппозиции Аслана Бжании требовали перенести голосование с 21 июля на осень, чтобы оппозиционер, находящийся на лечении в Германии, смог восстановиться и принять участие в кампании. Протест привел к тому, что выборы перенесли на 25 августа.

Почему Бжания не участвует в выборах

В апреле Аслана Бжанию доставили в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии, ему был поставлен диагноз “вирусная пневмония”. Близкие заявили, что он был отравлен. Позднее Бжания передумал участвовать в выборах в президенты, сославшись на болезнь, и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию.

Где будут открыты избирательные участки

В день голосования в Абхазии откроются 152 избирательных участка. Избирательные участки также организованы в Москве и Черкесске. ЦИК планировал открыть участок в Турции, однако полномочный представитель республики в Турции Вадим Харазия заявил, что голосование на выборах президента Абхазии может не состояться, так как нет разрешения ЦИК на передислокацию избирательного участка в Сакарью, а в Стамбуле он уже физически не успевает организовать выборы .

Сколько избирателей смогут проголосовать

По данным ЦИК, в выборах президента Абхазии могут принять участие 116 тысяч 75 избирателей, из них 4 500 избирателей - за пределами Абхазии. Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые

Когда будут подведены итоги выборов

Подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов президента Абхазии должно произойти в течение 3 дней после дня выборов. В случае, если по результатам первого тура ни одному из кандидатов не удастся набрать больше 50% голосов, будет назначено повторное голосование. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Есть ли явный фаворит президентских выборов

Опрошенные ранее "Кавказским узлом" абхазские журналисты заявили, что никто из кандидатов не имеет достаточной поддержки, чтобы победить на выборах в первом туре. Журналисты также указали, что предвыборной активности кандидатов не наблюдается, так как конкретных программ по выводу страны из кризиса у претендентов нет.

Кого из кандидатов поддержал Кремль

В преддверии выборов Кремль прямо не выразил своих предпочтений среди кандидатов. Однако визит в Абхазию Суркова и встреча Хаджимбы в Сочи с президентом России не оставили сомнений у журналистов и экспертов в том, что Москва оказывает поддержку действующему президенту Абхазии.

Сколько голосов набрал Хаджимба в 2014 году

В августе 2014 года Центральная избирательная комиссия Абхазии со ссылкой на предварительные данные после обработки 100% бюллетеней объявила о победе кандидата Рауля Хаджимбы на президентских выборах с результатом 50,60% голосов избирателей.

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