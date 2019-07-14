Аслан Бжания. Скриншот с видео https://www.youtube.com/watch?v=J6A9iQeKqwU&t=118s

14 июля 2019, 23:06

Аслан Бжания отказался от участия в выборах президента Абхазии

Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Абхазии по состоянию здоровья и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию. 

Как писал "Кавказский узел", 10 июля партия "Амцахара" выдвинула кандидатом в президенты Абхазии своего председателя Алхаса Квицинию. Изначально партия планировала выдвинуть лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжанию, но из-за его болезни приняла решение о выдвижении своего кандидата.

Потенциальными фаворитами президентской гонки в Абхазии являются действующий президент Рауль Хаджимба и оппозиционер Аслан Бжания. Бывший председатель Службы государственной безопасности Астамур Тарба выступит в качестве третьей силы на выборах, заявили в середине апреля опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Руководитель Общенационального движения (ОНД) Теймураз Хишба сегодня зачитал обращение Аслана Бжании, в котором говорится о том, что сроки восстановления его здоровья могут затянуться, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Исходя из этого, Бжания принял решение не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Абхазии", - сказал Хишба. Он добавил, что политик намерен включиться в политическую жизнь после того, как его здоровье улучшится.

В своем обращении Бжания призвал поддержать на предстоящих выборах председателя политической партии "Амцахара" Алхаса Квицинию.

Хишба также заявил, что ОНД всецело поддерживает кандидатуру на пост главы государства Алхаса Квицинии, а депутата парламента Дмитрия Дбара - в качестве кандидата в вице-президенты.

Напомним, 28 мая депутаты парламента Абхазии приняли закон, позволяющий перенести дату выборов президента с 21 июля на 25 августа. Выдвижение кандидатов началось 26 июня и завершится 16 июля. Переноса даты выборов оппозиция добивалась в связи с болезнью своего кандидата, лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании. Врачи Бжании заявили, что он сможет принять участие в выборах. Родственники Бжании настаивают, что его отравили.

На "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой о политической партии "Амцахара". Новости о президентских выборах в Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает".

Примечание:

"Зарегистрированы группы по выдвижению Бжании и Хаджимбы в президенты Абхазии", "Число инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии увеличилось до семи", "Жители Абхазии указали на отсутствие предвыборной интриги". 

Автор: Дмитрий Статейнов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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