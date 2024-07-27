Двое бойцов из Дагестана убиты в военной операции

27 июля 2024, 09:13

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Руслан Адзиев и Хизри Абдулкадиров убиты на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 964 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 26 июля стало известно, что на Украине убит Азамат Нурмагомедов из Кизилюрта. Он стал, по меньшей мере, 962-м военнослужащим из Дагестана, который был официально признан убитым в ходе специальной военной операции (СВО).

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

В зоне военной операции на Украине убиты Руслан Адзиев и Хизри Абдулкадиров. В селе Сергокала в честь них, а также в честь других погибших военных, установлены доски памяти. В их открытии принял участие исполняющий обязанности главы Сергокалинского района Ахмед Алигаджиев, сообщил 26 июля в своем телеграм-канале гостелеканал "Дагестан".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 964-х бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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