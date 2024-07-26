26 июля 2024, 16:25

Власти Кизилюрта назвали имя убитого на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азамат Нурмагомедов убит в боевых действиях, сообщила сегодня администрация Кизилюрта. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 962 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дня власти назвали имена как минимум 961-го бойца из Дагестана, убитого в военной операции на Украине.

Азамат Нурмагомедов (в Telegram-канале районной администрации его имя приводится как Азмат Нурмагомедов) убит в ходе военной операции на Украине, сообщила 25 июля администрация Кизилюрта, отчитываясь о передаче орденов Мужества его родным.

Азамат Нурмагомедов родом из селения Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Дагестана, на военную операцию он отправился добровольцем, служил минометчиком, сообщила 5 апреля газета "Дагестанская жизнь".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 962 бойца из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти назвали имена трех убитых на Украине бойцов из Дагестана", "Контрактник из Табасаранского района убит в военной операции", "Жители Дагогней сочли родителей ответственными за осквернение детьми Сада памяти".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 июля 2024, 17:32

26 июля 2024, 16:51

  • Защита обжаловала арест бывшего дипломата Эмина Ибрагимова

    Несмотря на третьи сутки голодовки и ухудшение состояния, бывший дипломат Эмин Ибрагимов не изолирован от других заключенных и не взят под медицинские наблюдение, он содержится в переполненной камере, сообщил адвокат. Защита подала апелляцию на арест Ибрагимова.

26 июля 2024, 15:39

26 июля 2024, 14:54

26 июля 2024, 14:11

  • Омбудсмен Грузии призвал компанию Evolution сохранить медстраховку для бастующих

    Компания Evolution Georgia приостановила действие медстраховки для участвующих в забастовке работников онлайн-казино, заявил омбудсмен Грузии, призвав работодателя пересмотреть это решение. Компания отказывается идти навстречу требованиям более четырех тысяч сотрудников, которые добиваются улучшения условий и повышения оплаты труда, рассказали участники акции.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи