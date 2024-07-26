Мемориальные доски Абакару Алиеву и Равилю Магомедову. Скриншот фото от 25.07.24 из Telegram-канала администрации Сергокалинского района, https://t.me/sergrayon/4986

26 июля 2024, 01:20

Два бойца из Сергокалинского района убиты на Украине

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Абакар Алиев и Равиль Магомедов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Сергокалинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 961 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Бекхан Гезхаджиев стал 959-м военным из Дагестана, который официально признан убитым в боевых действиях на Украине.

Администрация Сергокалинского района, отчитываясь об открытии мемориальных досок, назвала имена двух убитых в ходе военной операции на Украине бойцов.

Абакар Алиев родом из села Ванашимахи. С 27 октября 2022 года принимал участие в СВО в звании младшего сержанта, был командиром отделения. Убит 2 марта 2024 года, ему было 29 лет, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Равиль Магомедов (на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению от 25 июля, его имя указано как Равил Магомедов) родом из села Канасираги, учился в Тюменском высшем военно- инженерном командном училище. С июля 2023 года принимал участие в СВО в звании лейтенанта. Убит 13 июня 2024 года в возрасте 23 лет.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 961 бойца из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Власти назвали имена трех убитых на Украине бойцов из Дагестана", "Контрактник из Табасаранского района убит в военной операции", "Жители Дагогней сочли родителей ответственными за осквернение детьми Сада памяти".

Автор: "Кавказский узел"

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