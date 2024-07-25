Пользователей соцсетей обескуражил скандал с долгами Хабиба перед налоговой

25 июля 2024, 13:44

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Фанаты бывшего чемпиона UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова продолжают требовать от него на его страницах в соцсетях публичного комментария о скандале с долгами перед налоговой. В пабликах в соцсетях в Instagram* и "ВКонтакте" одну часть пользователей удивила сумма долгов спортсмена, а другая часть высказала ему слова поддержки.

Как информировал "Кавказский узел", 2 июля стало известно, что бывший чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов задолжал крупную сумму по налогам, в связи с чем налоговая служба приостановила операции по его счетам. 24 июля источники сообщили, что судебные приставы начали изымать имущество Нурмагомедова в счет погашения его долга на сумму более 79,3 миллиона рублей перед налоговой.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. 24 октября 2020 года он победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, объяснив это данным матери обещанием. Объявление Нурмагомедова о завершении карьеры официально было подтверждено 19 марта 2021 года. В январе 2023 года Нурмагомедов сообщил, что ушел из индустрии смешанных единоборств, говорится в биографии Хабиба Нурмагомедова, подготовленной "Кавказским узлом".

Хабиб Нурмагомедов на своих страницах в соцсетях не комментировал ситуацию с претензиями налоговой и арестом своего имущества, в том числе недвижимости и автомобилей, не опубликовав по этим вопросам ни одного поста.

Подписчики поинтересовались у Хабиба о ситуации с налоговой

Пользователи соцсети, подписанные на страницы Хабиба Нурмагомедова, продолжают оставлять на них комментарии, связанные с долгами спортсмена перед налоговой. На своей странице в Instagram*, на которую подписано около 37,3 миллиона пользователей, Нурмагомедов опубликовал последний пост 21 июля – он посвящен хаджу в Мекку. Этот пост на 13.40 мск 25 июля набрал около 243 тысяч просмотров и 1829 комментариев.

"Что там с налогами, братишка?" – спросил amin_13v.

"Что с налогами в России и защитой Палестины?" – спросил также smith_182.

"Как идут дела с налогами?" – поинтересовался tyler_farrell06.

"Брат, они собираются отобрать у тебя машины. Лучше плати им налоги", – написал itsreplaybro.

"Ты действительно уклонялся от уплаты налогов?" – задался вопросом mijanurislam.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте", на которую подписано около 6000 пользователей, Нурмагомедов разместил последний пост 28 июня. На 13.40 мск 25 июля он набрал 432 отметки с реакцией пользователей и 52 комментария.

"Слышь, брат, деньги давай", – сыронизировал Александр Малыгин.

"Удивительно, что весь мир о Хабибе говорит только хорошее, а в России его пытаются очернить", – написал Akhmad 3Dmax.

Пользователей Instagram* и "ВКонтакте" удивила сумма долгов Нурмагомедова

Претензии налоговой к известному спортсмену привлекли внимание не только его подписчиков. Пользователи, которые не подписаны на страницы в социальных сетях Хабиба, предположили, что помимо долгов перед налоговой, он может иметь и другие задолженности.

Пост о том, что судебные приставы начали изымать имущество Нурмагомедова в счет погашения долгов перед налоговой, опубликовал сегодня в соцсети "ВКонтакте" паблик "Лентач", на который подписаны 2,47 миллиона пользователей. На 13.40 мск эта запись набрала 218 отметок с реакцией пользователей и 44 комментария.

"300 миллионов? А откуда такие долги?" – удивился Ilya Fomin.

"Ilya, это только налоги", – ответил ему Максим Третьяков.

"Хорошо начал, плохо закончил", – сыронизировал Edvordes Sontes.

"Ну придётся, значит, придётся. Автомобилями, так автомобилями. Надо, так закроет. Все равно Хабиб лучшей. Хабиб, удачи", – пожелал Игорь Казначеев.

Пост о долгах Нурмагомедова перед налоговой также 23 июля разместил Instagram*-паблик mmafighters.club, на который подписано около 150 тысяч пользователей. На 13.40 мск 25 июля эта публикация набрала 1240 отметок "нравится" и 249 комментариев.

"Орел должен платить долги", – сыронизировал zerg555.

"Умного и мудрого из себя строил, вот и приплыл", – заявил trufaldino1.

"Хабиб – красавчик", – написал _kuikabaev_syrym_.

"Когда он был номер один, все кричали. А сейчас решили просто лишить всего", – заявил пользователь giorgios.cy.

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