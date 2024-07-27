27 июля 2024, 12:52

Боец из Дагестана убит на Украине

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Рашидхан Зугумов убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 965 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", представители властей и силовики ранее официально признали убитыми с начала специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 964-х бойцов из Дагестана.

В зоне проведения СВО убит Рашидхан Зугумов. В селе Сергокала в честь него, а также в честь других погибших на Украине военных, открыты мемориальные доски. В церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности главы Сергокалинского района Ахмед Алигаджиев, сообщил 26 июля в своем телеграм-канале гостелеканал "Дагестан".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 965 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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