Число инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии увеличилось до семи

03 июля 2019, 18:52

Сегодня ЦИК Абхазии зарегистрировал три инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты. В числе претендентов на пост президента оказался бывший начальник школы милиции с погашенной судимостью. Ранее были зарегистрированы четыре инициативные группы и три партии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июля ЦИК Абхазии зарегистрировал четыре инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты и три партии: "Амцахара", "Единая Абхазия" и "Акзаара". Инициативными группами выдвинуты депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, бывший директор госкомпании "Абхазчай" Астамур Отырба и бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба. Партия "Акзаара" планирует выдвинуть своим кандидатом бывшего главу МВД Леонида Дзапшбу. "Амцахара" и "Единая Абхазия" также еще не назвали своих кандидатов.

28 мая депутаты парламента Абхазии приняли закон, позволяющий перенести дату выборов президента с 21 июля на 25 августа. Время выдвижения кандидатов назначено с 26 июня до 16 июля. Переноса даты выборов оппозиция добивалась в связи с болезнью своего кандидата, лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании. Врачи Бжании заявили, что он сможет принять участие в выборах.

На выборы президента Абхазии зарегистрированы еще три инициативные группы по выдвижению кандидатов, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в ЦИК.

В качестве кандидатов выдвинуты бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба и Артур Анкваб, который был осужден по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью местному жителю.

В материале на сайте МВД Абхазии от 16 мая 2018 года сообщается, что Артур Анкваб разыскивался с 19 сентября 2017 года в рамках расследования уголовного дела по факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью и незаконного хранения оружия, имевшего место 9 августа 2016 года, и в мае 2018 года был задержан.

Артур Анкваб был осужден на два года по статье 107 УК Абхазии (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта). 30 сентября 2018 года он был освобожден по амнистии, его судимость снята. До 2015 года Артур Анкваб занимал должность начальника школы милиции, пишет «Нужная газета».

Как уточнили корреспонденту "Кавказского узла" в ЦИК, закон не запрещает гражданину Абхазии с погашенной судимостью баллотироваться в президенты.

"У Артура Миродовича Анкваба судимость погашена, поэтому мы принимаем документы на регистрацию", - рассказал представитель Центризбиркома, добавив, что инициативная группа может выдвинуть любого гражданина Абхазии.

Напомним, основными потенциальными фаворитами президентской гонки в Абхазии являются действующий президент Рауль Хаджимба и оппозиционер Аслан Бжания. Бывший председатель Службы государственной безопасности Астамур Тарба выступит в качестве третьей силы на выборах, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.