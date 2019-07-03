Три партии и четыре группы предложили кандидатов в президенты Абхазии

03 июля 2019, 02:20

ЦИК Абхазии зарегистрировал четыре инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты и три партии - "Амцахара", "Единая Абхазия" и "Акзаара".

Как писал "Кавказский узел", 28 мая депутаты парламента Абхазии приняли закон, позволяющий перенести дату выборов президента с 21 июля на 25 августа. Время выдвижения кандидатов назначено с 26 июня до 16 июля. Переноса даты выборов оппозиция добивалась в связи с болезнью своего кандидата, лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании. Врачи Бжании заявили, что он сможет принять участие в выборах. 26 июня ЦИК Абхазии зарегистрировал три инициативные группы.

Основными потенциальными фаворитами президентской гонки в Абхазии являются действующий президент Рауль Хаджимба и оппозиционер Аслан Бжания. Бывший председатель Службы государственной безопасности Астамур Тарба выступит в качестве третьей силы на выборах, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Четыре инициативные группы и три политические партии зарегистрировали выдвижение кандидатов на пост президента Абхазии. 2 июля подала заявку на регистрацию кандидата политическая партия «Амцахара», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель ЦИК Абхазии. Он также отметил, что имя кандидата пока неизвестно.

По словам представителя ЦИК Абхазии, ранее заявку подала партия «Единая Абхазия», председатель которой Сергей Шамба сообщил, что имя кандидата будет названо позже.

Также была зарегистрирована партия "Акзаара" (кандидат Леонид Дзапшба). Съезд, на котором будет официально выдвинута его кандидатура, партия планирует провести 5 июля, сообщил сотрудник ЦИК.

При этом он уточнил, что кандидату от политической партии не обязательно быть её членом, а решение о выдвижении принимается путем тайного голосования, если съезд не примет иного решения.

Сотрудник ЦИК также сообщил, что инициативными группами выдвинуты депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, бывший директор госкомпании "Абхазчай" Астамур Отырба и бывший председатель Службы госбезопасности Абхазии Астамур Тарба.

Астамур Какалия 2 июля сдал тест на знание абхазского языка. 12 июля аналогичный тест должен сдать Астамур Тарба, а 16 июля - Астамур Отырба, сообщил сотрудник Центризбиркома.

В Абхазии зарегистрировано десять политических партий, которые имеют право выдвинуть своих кандидатов в президенты.