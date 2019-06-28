ЦИК Абхазии зарегистрировала три группы по выдвижению кандидатов в президенты

28 июня 2019, 07:26

Избирком Абхазии 26 июня приступил к регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост президента. Кандидатами от первых трех групп стали депутат Алмас Джапуа, бывший глава МВД Леонид Дзапшба и активист Астамур Какалия.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая депутаты парламента Абхазии приняли закон, позволяющий перенести дату выборов президента с 21 июля на 25 августа. Время выдвижения кандидатов назначено с 26 июня до 16 июля. Переноса даты выборов оппозиция добивалась в связи с болезнью своего кандидата, лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании. Врачи Бжании заявили, что он сможет принять участие в выборах. Победа любого из кандидатов не приведет к кардинальным переменам в республике, считают местные жители.

Основными потенциальными фаворитами президентской гонки в Абхазии являются действующий президент Рауль Хаджимба и оппозиционер Аслан Бжания. Бывший председатель Службы государственной безопасности Астамур Тарба выступит в качестве третьей силы на выборах, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.



Центральная избирательная комиссия приступила к приему документов и регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов на пост президента Абхазии. На 27 июня зарегистрированы три группы, предложившие кандидатуры депутата Алмаса Джапуа, бывшего министра внутренних дел, а ныне советника президента Абхазии по координации деятельности правоохранительных органов Леонида Дзапшбы, а также Астамура Какалии - активиста, возглавляющего инициативную группу по продвижению 20 статьи ООН по противодействию коррупции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ЦИК Абхазии.

"Если человек регистрируется от инициативной группы, то эта группа должна состоять минимум из 10 человек. Они должны прийти в ЦИК и заполнить заявление, указав список членов группы с паспортными данными (паспорт образца 2016 года) и в присутствии владельцев паспортов. Им выдаётся перечень документов – это биография на абхазском и русском языках, сведения о доходах, паспорт и заявление от кандидата на согласие баллотироваться, результаты тестирования по абхазскому языку, фото и подписные листы (не менее 2 000 подписей)", - рассказал представитель ЦИК, добавив, что такой вариант регистрации удобен для тех, кто находится на удалённом расстоянии.

В случае выдвижения и регистрации от партий процедура, по словам сотрудника комиссии, иная. "Председатель партии должен подать заявление о том, что выдвигается кандидат, предъявляет свидетельство о регистрации партии в Минюсте, устав. После этого проводится съезд, на котором должны присутствовать представители ЦИКа, где оглашается имя кандидата", - уточнили в Центризбиркоме.

Всего в Абхазии в день выборов будут работать 152 избирательных участка. Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Абхазии не менее пяти последних лет.

Причинами отказа в регистрации являются: незнание государственного языка, неточные сведения о доходах, непредоставление необходимых материалов - от двух до двух с половиной тысяч подписей, нарушение правил агитации, сообщил представитель ЦИК.