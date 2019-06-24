Жители Абхазии указали на отсутствие предвыборной интриги

24 июня 2019, 07:37

Агитация перед выборами президента Абхазии ведется вяло, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Победа любого из кандидатов не приведет к кардинальным переменам в республике, предположили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая депутаты парламента Абхазии приняли закон, позволяющий перенести дату выборов президента с 21 июля на 25 августа, а выдвижение кандидатов начнется 26 июня и завершится 16 июля. Переноса даты выборов оппозиция добивалась в связи с болезнью своего кандидата, лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании. Врачи Бжании заявили, что он сможет принять участие в выборах. При аутоиммунном заболевании возможен рецидив, пояснил практикующий медспециалист. Родственники Бжании настаивают, что его отравили.

Потенциальными фаворитами президентской гонки в Абхазии являются действующий президент Рауль Хаджимба и оппозиционер Аслан Бжания. Бывший председатель Службы государственной безопасности Астамур Тарба выступит в качестве третьей силы на выборах, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Предвыборной активности потенциальных кандидатов в Абхазии не наблюдается, встреч с избирателями не проводится, видеоролики с видением проблем и обещаниями их решить появились только в интернете, передает корреспондент "Кавказского узла". В частности, один из них опубликовал 17 июня на своей странице в Facebook Астамур Тарба.

Журналист EaDaily Антон Кривенюк считает, что отсутствие предвыборной агитации говорит о том, что кандидаты не располагают нужными финансовыми ресурсами.

"Предвыборные штабы не работают... Пока, во всяком случае из числа тех кандидатов, кто заявил о своем участии, нет явных фаворитов", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашиг в самом факте возвращения Бжания уже нет такого ощущения интриги как раньше.

«То, что в выздоровлении Аслана Бжания наблюдается положительная динамика, не значит, что он сможет быстро встать на ноги... Мне кажется, что к выборам он не успеет полностью выздороветь», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Хашиг отметил, что часть оппозиции верит в то, что Бжания станет президентом в любом случае.

"Возможно, они думают о том, что даже в случае, если ему не удастся полостью восстановиться, они смогут заочно заявить его кандидатуру и попытаться выиграть выборы", - сказал он. Однако он усомнился в том, что такая идея найдет поддержку "среди людей, определяющих политику оппозиции".

Оппозиция потребовала расследовать версию об отравлении Аслана Бжании. Согласно результатам анализов, проведенных в лаборатории NY Хёфе города Мюнхена, копия которых имеется в распоряжении "Кавказского узла", в организме Бжании обнаружено превышение показателей ртути, алюминия, кадмия. 21 мая на заседании парламента Абхазии врач Республиканской больницы заявила, что болезнь, которую диагностировали у Бжании в Москве, не связана с отравлением. Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил, что выводы московских врачей "исключают факт отравления". При этом генпрокурор заверил депутатов, что заключение мюнхенской лаборатории приобщат к делу.

Жители Абхазии не верят в перемены после выборов

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Абхазии рассказали корреспонденту «Кавказского узла» о том, что не верят в то, что в случае смены президента жизнь изменится к лучшему. Приведенные частные мнения местных жителей не являются репрезентативным опросом.

«Мне не интересно,что обещают кандидаты. Я не верю ни одному их слову. На выборы пойду и проголосую против всех», - сказала студентка из Сухума Наталья.

«После случая с отравлением Бжания можно уверенно сказать, что теперь нет веры никому из кандидатов», - отметил 37-летний безработный Давид.

"Всё может измениться в хорошую сторону только в том случае, если у руля будет стоять [такая] личность, как Владислав Ардзинба. Таких сейчас нет. В основном, только обещают, а делать, ничего не делают, сказал 56-летний пенсионер Ираклий. Он рассказал, что живет в центре Сухума, в "дорога рядом с домом вся убитая". "На её ремонт не нужны миллионы. Но нам рассказывают обратное», - отметил он.

Владислав Ардзинба был президентом Абхазии с 1994 по 2005 гг, его биография опубликована в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

«Сложно сказать что-либо по выборам, пока неясно с кандидатами... кто бы не пришёл к власти всё равно ничего не изменится», - считает 43-летняя сотрудница бюджетной организации Нонна.

«Я не жду никаких чудес после выборов. Работаю сама и ни на кого не надеюсь. Государство мне ничего не дало. Хотя я как частный предприниматель плачу в казну налоги, но наша экономика опускается всё ниже и ниже», - считает 30-летняя предприниматель Марина.

«Нам рассказывают о том, сколько туристов посетило Абхазию за май, июнь, сколько денег поступило в государство от этих посещений. А куда идут эти деньги, нам не говорят. Пенсия 500 рублей, зарплата 8 тысяч рублей. А цены в магазинах растут», - заявил 63-летний пенсионер Нодар.

«Считаю, что ничего не изменится. Возможно, после выборов начнется какое-то положительное движение, но потом пойдёт на спад», - считает 40-летняя медработник Алла.

«Мы всю ответственность перекладываем на власть. Но мы же сами ее выбираем... Сами виноваты», - считает 46-летний водитель Даур.

Напомним, что сторонники оппозиции провели акцию протеста после того, как 20 мая парламент Абхазии отказался перенести выборы. Они перекрывали республиканскую трассу в районе села Тамыш и мост в поселке Бзыпта. Жители Сухума жаловались, что забастовка водителей маршруток нарушила их привычный график.