21 мая 2019, 23:51

Спикер парламента Абхазии отверг версию об отравлении Бжании

Болезнь, которую диагностировали у лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании в Москве, не связана с отравлением, заявила врач Республиканской больницы на заседании парламента. Выводы московских врачей "исключают факт отравления", заявил спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая участники митинга оппозиции в Абхазии объявили о начале акции общегражданского неповиновения и введении в республике чрезвычайного положения. Сторонники оппозиции перекрыли республиканскую трассу в районе села Тамыш и мост в поселке Бзыпта. Сегодня они разблокировали трассу в поселке Бзыпта, пояснив, что это было предупреждением властям. Жители Сухума пожаловались, что забастовка водителей маршруток нарушила их привычный график. Рауль Хаджимба обвинил оппозицию в попытке захвата власти.

Акция протеста началась после того, как 20 мая парламент Абхазии отказался перенести президентские выборы на осень. О переносе выборов оппозиционеры просили депутатов в связи с болезнью кандидата в президенты Аслана Бжании.

Причины болезни лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании обсуждались сегодня на расширенном совещании в парламенте республики. Депутаты встретились с генеральным прокурором республики Зурабом Ачбой, министром здравоохранения Тамазом Цахнакией и невропатологом Республиканской больницы Нарой Квицинией, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Генпрокуратура Абхазии с 20 мая проводит доследственную проверку обстоятельств заболевания Аслана Бжании, а сегодня ведомство получило официальное заключение московских врачей, сообщил Зураб Ачба. Он озвучил диагноз, который поставили политику в Москве. Заболевание, согласно заключению врачей, сопровождается рядом дополнительных нарушений и осложнений. Состояние Бжании тяжелое, но стабильное, указали врачи.

Для депутатов принципиально важно, вызвана ли болезнь Бжании отравлением, или у нее могли быть другие причины, подчеркнул парламентарий Илья Гуния.

«Я, как невролог, не могу связать эту болезнь с отравлением каким-либо веществом, в том числе тяжелыми металлами. Таких случаев не описано», - заявила невропатолог Республиканской больницы Нара Квициния.

18 апреля лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Москвы. Пользователи соцсетей высказали версию об отравлении Бжании, так как у одного из охранников депутата обнаружились схожие симптомы болезни. 2 мая на пресс-конференции представители оппозиции заверили, что депутат Аслан Бжания после курса лечения в московской клинике будет выдвинут кандидатом в президенты Абхазии. 16 мая в родном селе Бжании Тамыш прошел митинг в его поддержку. Оппозиция потребовала расследовать версию об отравлении Бжании и двоих сотрудников его охраны.

По словам врача, диагностированное у Бжании заболевание является аутоиммунным - подобные заболевания вызваны патологиями в организме самого пациента, а не внешним воздействием. Проявляется заболевание, чаще всего, на фоне вирусной инфекции, в том числе гриппа. Одновременно трое людей - Бжания и его два охранника - заболеть им не могли, добавила невролог.

По словам депутата Алхаса Джинджолии, на вопрос «было отравление или нет, не может ответить ни экспертиза, ни коллегия врачей». Прокуратура должна сопоставить все обстоятельства, в первую очередь сравнить диагнозы Бжании и его охранников, отметил он.

«Когда будут допрошены охранники и получены все справки об их здоровье, тогда и можно будет сопоставить все эти факторы и можно будет говорить о волнующем всех нас вопросе», - сказал Джинджолия.

Депутаты также поинтересовались, будет ли приобщено к делу заключение мюнхенской лаборатории, выявившей повышенное содержание ртути и алюминия в организме Бжании. Генпрокурор заверил, что этот документ приобщат к делу, но «в конечном итоге ответы на все вопросы будет давать судебно-медицинская экспертиза».

Спикер парламента Валерий Кварчия констатировал, что волнения в республике вызваны отсутствием достоверной информации о болезни Аслана Бжании.

«Депутаты дали поручение генпрокуратуре и министру здравоохранения, чтобы те вплотную занялись выяснением всего того, что связано с болезнью Бжании. Генпрокуратура направила следователей в Москву, чтобы на месте разобрались, в каком состоянии поступил Аслан Бжания в больницу, каков его диагноз, несколько дней наши следователи работают в Москве. Сегодня в прокуратуру поступило официальное заключение врачей и многое становится ясным. Я хочу отметить, что данное заключение исключает факт отравления», - приводит слова Кварчии ИА "Абхазия-Информ".

Аслан Бжания в 2014 году уже баллотировался на пост президента, тогда он получил 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" размещена биография президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Примечание:

"Абхазские оппозиционеры объявили о проверке версии об отравлении Бжании", "Болезнь Бжании поставила под удар планы абхазской оппозиции", "Оппозиция подтвердила план выдвинуть Бжанию в президенты Абхазии".

Автор: Дмитрий Статейнов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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