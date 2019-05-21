Забастовка водителей создала проблемы жителям Сухума

21 мая 2019, 13:11

Сторонники оппозиции в Абхазии разблокировали республиканскую трассу в поселке Бзыпта, пояснив, что это было предупреждением властям. Забастовка водителей маршруток в Сухуме нарушила привычный график горожан, посетовали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая участники митинга оппозиции в Абхазии объявили о начале акции общегражданского неповиновения и введении в республике чрезвычайного положения. 21 мая в Сухуме объявят забастовку работники общественного транспорта, пообещали активисты. Позже сторонники оппозиции перекрыли республиканскую трассу в районе села Тамыш и мост в поселке Бзыпта.

Акция протеста началась после того, как 20 мая парламент Абхазии отказался перенести президентские выборы с 21 июля на осень. О переносе выборов оппозиционеры просили депутатов в связи с болезнью кандидата в президенты Аслана Бжании.

Сторонники Бжании разблокировали трассу в поселке Бзыпта, объявив, что ее блокировка носила "предупредительный характер". "Именно поэтому было принято решение провести эту акцию ночью, когда движение на главной дороге страны было неактивным. Мы, тем самым, хотели обратить внимание властей на серьезность сложившейся ситуации. Однако мы считаем, что... не должны страдать рядовые граждане и гости Абхазии. Мы принимаем решение разблокировать автотрассу в селе Бзыпта. Другие акции массового и мирного неповиновения продолжаются. Мы надеемся, что президент и его окружение объективно оценят ситуацию в стране... и удовлетворят требование Народного схода. В противном случае участники акции оставляют за собой право вновь перекрыть главную автомагистраль страны", - говорится в заявлении Народного схода, опубликованном сегодня на странице "Аҧсны.иахьа" в Facebook.

18 апреля Аслан Бжания в тяжелом состоянии был доставлен в московскую больницу. Пользователи соцсетей высказали версию об отравлении Бжании, так как у одного из охранников депутата обнаружились схожие симптомы болезни. 2 мая на пресс-конференции представители оппозиции заверили, что Аслан Бжания после курса лечения будет выдвинут кандидатом в президенты Абхазии. Оппозиция также потребовала расследовать версию об отравлении Бжании и сотрудников его охраны.

Жители Абхазии высказали недовольство блокировкой республиканской трассы. "Я полностью на стороне оппозиции, они все верно говорят. Но блокировать дороги - это чересчур", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Даур.

"С утра в Гудауте маршрутчики стояли и никуда не ехали. На остановках люди ждали транспорт. До Сухума я добирался на своей машине", - посетовал житель Абхазии Беслан.

"Работают только такси и частники. Вдоль трассы стоит много людей. Сами маршрутчики говорят, что сегодня не выйдут в рейс", - сообщила местная жительница Мактина.

В Сухуме на работу вышли только водители автобусов, рассказала жительница города Тамара. "Маршрутки и троллейбусы пока стоят. Мы с ребёнком из-за этого чуть не опоздали в школу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Сухума Игорь сообщил, что час простоял на остановке, ожидая транспорт: "В итоге вызвал такси и поехал на работу".

"Просто ужас. Чтобы не ходил транспорт, это, конечно, перебор. Мы согласны с тем, что говорит оппозиция, но создавать коллапс в стране - это крайность", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Сухума Нателла.

Сотрудник пресс-службы МВД Абхазии подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что дорога в поселке Бзыпта свободна. За прошедшие сутки не был задержан ни один активист, уточнил представитель МВД.

В мессенджерах сегодня было распространено видео столкновения силовиков с гражданскими лицами в сельской местности. Автор сообщения предположил, что столкновение происходило в селе Тамыш. Сотрудник пресс-службы МВД опроверг эту версию, пояснив, что запись сделана во время учений, которые проходили в апреле этого года.

Аслан Бжания в 2014 году уже баллотировался на пост президента, тогда он получил 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" размещена биография действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы.