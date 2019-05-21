Сторонники оппозиции в Абхазии перекрыли республиканскую трассу

21 мая 2019, 01:45

Сторонники оппозиции Абхазии перекрыли дорогу в районе села Тамыш, а также мост через реку Бзыбь.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 20 мая участники митинга оппозиции в Сухуме объявили о начале акции общегражданского неповиновения.

"Республиканская трасса в районе села Тамыш и мост в поселке Бзыпта перекрыты, согласно общегражданскому неповиновению и чрезвычайному положению в стране", - .сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Абхазии Дэвид Гобечия.

В соцсетях опубликованы фото, на которых видны десятки людей, стоящие на трассе и образовавшаяся из машин пробка.

Генеральная прокуратура Республики Абхазия выступила с заявлением в связи с действиями сторонников оппозиции.

"В связи с распространяемыми в социальных сетях призывами к гражданскому неповиновению и другим противоправным акциям Генеральная прокуратура Республики Абхазия обращает внимание граждан страны на необходимость соблюдать основной закон страны - Конституцию. Любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия", - говорится в заявлении, опубликованном вечером 20 мая на сайте Генпрокуратуры.