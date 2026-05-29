Волонтеры отчитались об уборке нового выброса мазута в поселке Волна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свежие мазутные выбросы нашли волонтеры на пляже в поселке Волна, за день они собрали 54 мешка загрязненного песка.

Как писал "Кавказский узел", свежие выбросы мазута были обнаружены на пляже в поселке Волна 23 мая, за день волонтеры очистили пляж, собрав более 200 мешков мазутно-песчаной смеси.

В ходе мониторинга выявлен выброс мазута плюх в поселке Волна на участке в 1 километр, от Уют Тамани до порта, сообщил штаб "Дельфины" 28 мая.

D тот же день волонтеры в своем Telegram-канале отчитались об уборке нефтепродуктов.

"С участка протяжённостью около 1 километра собрано 54 мешка нефтепродуктов — примерно 2 тонны загрязнения.

Берег очищен", - сообщили они.

Выбросы пальмового масла усугубили экологическую проблему побережья Кубани Локальные выбросы мазута на побережье в Темрюкском районе оперативно ликвидируются волонтерами, но большие объемы попавшего в море пальмового масла вместе с нефтепродуктами создают токсичную смесь, которая серьезно угрожает экологии.

Параллельно с ними на берегу работали сотрудники группы компаний ЭФКО (в структуру группы входит терминал по перевалке пищевых грузов в порту Тамань - прим. "Кавказского узла"), которые собрали 350 мешков пальмового жира. "Это серьёзный объём работы и большая помощь берегу", - пишут добровольцы.

Отметим, что в ночь на 29 мая на территории морского порта Тамань началось возгорание после атаки БПЛА, огонь тушат спасатели. Массированная атака продолжалась около двух часов, сообщили жители.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".