Волонтеры отчитались об уборке нового выброса мазута в поселке Волна
Свежие мазутные выбросы нашли волонтеры на пляже в поселке Волна, за день они собрали 54 мешка загрязненного песка.
Как писал "Кавказский узел", свежие выбросы мазута были обнаружены на пляже в поселке Волна 23 мая, за день волонтеры очистили пляж, собрав более 200 мешков мазутно-песчаной смеси.
В ходе мониторинга выявлен выброс мазута плюх в поселке Волна на участке в 1 километр, от Уют Тамани до порта, сообщил штаб "Дельфины" 28 мая.
D тот же день волонтеры в своем Telegram-канале отчитались об уборке нефтепродуктов.
"С участка протяжённостью около 1 километра собрано 54 мешка нефтепродуктов — примерно 2 тонны загрязнения.
Берег очищен", - сообщили они.
Параллельно с ними на берегу работали сотрудники группы компаний ЭФКО (в структуру группы входит терминал по перевалке пищевых грузов в порту Тамань - прим. "Кавказского узла"), которые собрали 350 мешков пальмового жира. "Это серьёзный объём работы и большая помощь берегу", - пишут добровольцы.
Отметим, что в ночь на 29 мая на территории морского порта Тамань началось возгорание после атаки БПЛА, огонь тушат спасатели. Массированная атака продолжалась около двух часов, сообщили жители.
